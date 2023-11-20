Две трети сибиряков намерены встречать Новый год дома

Две трети сибиряков намерены встречать новый 2024 год дома, 12% планируют поездки по России во время праздников. Непредсказуемый сюрприз и деньги — самые популярные подарки, которые хотелось бы получить на Новый год. При этом на покупку подарков 60% респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

75% сибиряков заявили о намерении провести новогоднюю ночь дома. Еще 8% отправятся встречать Новый год в гости к родственникам и друзьям. 2% собираются отметить праздник в кафе или ресторане, по 1% — на даче или в путешествии по России. 12% пока не определились со своими планами. Не намерен праздновать Новый год 1% опрошенных.

Но новогодние каникулы 12% респондентов планируют поездки по России, еще 2% намерены съездить за границу. Не собираются в путешествия 64% — это самая высокая доля по стране. 22% пока не определились с планами на «длинные выходные».

60% сибиряков рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. В 1-3 тысячи рублей хотели бы уложиться 14%, в 3-5 тысяч — 25%, в 5-10 тысяч — 18% опрошенных. 12% предполагают потратить на новогодние подарки 10-15 тысяч рублей, 5% — 15-20 тысяч, 3% самых щедрых — свыше 20 тысяч рублей. 20% затруднились ответить на этот вопрос. А 3% вообще не планируют такие траты.

На новогодний стол в расчете на одного человека 49% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей. 15% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 8%- 5-10 тысяч, 3% — 10-15 тысяч, по 1% — 15-20 тысяч и свыше 20 тысяч рублей на человека. 22% затруднились с ответом на этот вопрос.

30% опрошенных жителей СФО планируют потратить на путешествия и развлечения во время новогодних праздников не более 10 тысяч рублей. Бюджет в 10-30 тысяч рублей на новогодние развлечения отводят себе 8%. Еще по 4% намерены израсходовать на эти цели 30-50 тысяч рублей или 50-100 тысяч рублей, 3% — свыше 100 тысяч. Больше половины респондентов (51%) затруднились ответить на этот вопрос.

32% респондентов считают лучшим новогодним подарком сюрприз, нечто неожиданное. 20% назвали самым желанным подарком деньги. По 9% хотели бы получить что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве, а также гаджеты или электронику. 6% мечтают о парфюме, по 4% — о драгоценностях либо о новогоднем подарочном сертификате. 2% хотели бы получить в качестве новогоднего подарка игрушечного дракона — как символ наступающего Нового года. Еще по 1% видят в качестве хорошего подарка на праздник сладости или елочные игрушки. 12% сказали, что им не нужно подарков.

* Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.