"Думаем, колдуем": хлебопек и бизнесмен Константин Терновой рассказал о себестоимости хлеба

В 2023 году хлебопеки Алтайского края пережили серьезный рост в структуре себестоимости своего продукта. По некоторым позициям рост составляет 70% и более. При этом качество поступаемого сырья у производителей хлеба ухудшается. "Я коротенько, но эти данные надо озвучить", - сказал один из представителей рынка.

О проблемах хлебопекарной отрасли на экспертном совете ИД "Алтапресс" эмоционально и во всех красках доложил управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома" (бывший барнаульских хлебозавод №4) Константин Терновой.

По его словам, только прессованные дрожжи в нынешнем году подорожали на 20%, а сухие - на 73%. Цена на пакет с клипсой тоже выросла.

Раньше в себестоимости хлеба упаковка составляла 1%, теперь - 6%. Мало того, упаковку можно приобрести только по большой предоплате.

Этикетка на пакет с хлебом подорожала на 100%.

Константин Терновой,

управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома":

Пакетик стоит 2 рубля 75 копеек, а клипса - еще 10 копеек. Чтобы пакет приехал к нам на предприятие, мы платим за 90 дней вперед.

Что же касается ключевой сырьевой позиции - муки, то ее цена подросла на 5-10%. В 2020 году в структуре себестоимости мука составляла 45-50%, теперь - 17%.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Стоимость прочих ингредиентов (подсолнечник, кунжут, зерновые смеси) тоже увеличилась, говорит эксперт.

Константин Терновой,

управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома":

К сожалению, качество сырья ухудшилось. Если говорить о мукомольном зерне для хлебопекарной отрасли, мы год будем от этого страдать. У пшеницы низкие число падения и клейковина, много фуража, качественного зерна не хватает. Буквально боремся, чтобы из такого сырья сделать хороший хлеб. Надо отдать должное нашим технологам: думаем, колдуем.

Что известно о предприятии

Несмотря на ежегодное сокращение производства хлеба в целом по Алтайскому краю, "Алтайские закрома" растут в рамках своего рынка. Увеличение в 2023 году по разным позициям составит от 5 до 10%.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 кондитерской продукции.

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется и в другие регионы: в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, в 2020-ом - 74,4 тыс. тонн, то в 2022-ом — 71,3 тыс. тонн.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома». Антон Червяков

За 10 месяцев нынешнего года выпуск хлеба сократился еще на 5%. На хлебопекарном рынке работает около 400 различных предприятий.

На сегодняшний день в регионе насчитывается четыре индустриальных хлебозавода (в советское время было 12). По словам Константина Тернового, каждый житель края ежедневно съедает порядка 150 грамм хлеба.