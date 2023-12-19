Достижения алтайских селекционеров: перспективные сорта зерновых и интересные предложения

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ рассказывает о том, какой вклад внесли ученые края в так называемую «зеленую революцию»

Это определение возникло несколько десятилетий тому назад и было связано с селекционной работой по изменению внешнего вида и повышению урожайности пшеницы в ряде восточно-азиатских стран.

В Алтайском крае селекция зерновых культур развивалась и развивается весьма успешно, несмотря на непростые климатические условия, недостаточную техническую оснащенность и дефицит квалифицированных кадров.

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ. Источник: altai-agro.ru

Только за последние 20 лет и только силами алтайских ученых выведены 18 сортов яровой мягкой пшеницы. А всего в сотрудничестве с коллегами из других российских регионов, а также Казахстана выведены 44 сорта пшеницы, овса и ячменя.

Только в Алтайском крае ими засеяно примерно 2 млн гектаров полей. Востребованы они и в том же Казахстане , а также в Монголии.

Селекционная работа, как подчеркивает Николай Коробейников, реализуется в рамках научной идеи, которая состоит в том, что в каждой климатической зоне существуют лимитирующие факторы первого порядка, ограничивающие урожайность.

В степной зоне такими факторами являются засухи и высокие температуры. В средней части Алтая – умеренная засуха и дефицит азота в почве. А в восточных районах урожайность тесно связана с генетическим потенциалом сортов.

Соответственно, для стабилизации положения были созданы три типа сортов пшеницы:

степные (жароустойчивые): «Степная волна», «Степная нива», «Тобольская степная»;

полуинтенсивные (умеренно устойчивые): «Алтайская жница», «Тобольская»

интенсивные (с высоким потенциалом урожайности и устойчивостью к полеганию и болезням): «Алтайская-325», «Алтайская-70 , «Алтайская-75»

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ. Источник: altai-agro.ru

– Все эти достижения были бы невозможны без деятельного участия Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Помощь его очевидна и ощутима, – говорит Николай Коробейников.

– Во-первых, это последовательная организация «кустовых» агрономических совещаний, на которых мы имеем возможность продвигать наши новые сорта и рассказывать об их возможностях в той или иной климатической зоне.



– Во-вторых, в последние годы мы ощущаем существенную материальную поддержку селекции. Нами был получен грант Минсельхоза Алтайского края на создание сорта сои в размере 3,5 млн рублей. Сорт этот создан и называется «Альфа». Примечательно, что это финансирование позволило нам приобрести хорошую сеялку иностранного производства.



По результатам посещения губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко наших опытных полей в 2023 году, сейчас запускается новый грант с объемом финансирования порядка 20 млн рублей. На эти средства мы сможем приобрести новый зерноуборочный комбайн, который сконструирован специально для уборки опытных посевов. А аграрии Алтайского края получат новый собственный алтайский сорт гречихи. Согласитесь, странно быть лидерами по ее производству, но не иметь собственных сортов. Деньги на это уже заложены в бюджет. Теперь слово – за нами.

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ. Источник: altai-agro.ru

Но на этом алтайские селекционеры, разумеется, не останавливаются, хотя работа в рамках высокорослого сибирского генотипа практически себя исчерпала. Теперь, в сотрудничестве с зарубежными компаниями, создан новый сибирский генотип – например, короткостебельный, интенсивный сорт «Лидер-80» с урожайностью в Сибири – более 50 центнеров с гектара, внесенный в Государственный реестр. Испытываются и сорта с потенциалом до 67ц/га.

Есть хорошие достижения и в создании сортов других зерновых культур. К ним относится сорт озимой пшеницы «Содружество», яровая твердая пшеница «Памяти Янченко», «Солнечная-573» и «Шукшинка».

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ. Источник: altai-agro.ru

Успешные результаты достигнуты и по ячменю. Хорошо известны и распространены в России его сорта «Сигнал» и «Ворсинский», набирают популярности среди сельхозпроизводителей и новые – «Алей» и «Салаир».

Подробные характеристики всех новых сортов зерновых культур подробно описаны в специальном сборнике, который можно бесплатно заказать по электронной почте aniish@ mail.ru. а также по тел. 8(3852) 49-62-30.

Алтайские ученые надеются и на дальнейшее внимание практиков к новым сортам местной селекции.

60 лет назад началась «зеленая революция» в селекции пшеницы

44 сорта яровой мягкой пшеницы выведены алтайскими селекционерами совместно с коллегами из других стран и регионов. 18 из них созданы исключительно силами алтайских ученых.