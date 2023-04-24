Доллар взлетит за 100 и уйдет за 200: чем грозит россиянам спад мировой экономики

В прошлом году экономисты говорили о том, что ожидается рецессия экономики.

И прежде всего, это коснется стран Европы и США. Сейчас эксперты предполагают, что рецессия уже началась.

Мнения специалистов о том, что будет с российской экономикой при мировой рецессии, разнятся, пишет НГС.

Напомним, что до 2022 года российская финансовая система и фондовый рынок зависели от иностранного капитала.

Однако после того как Центробанк запретил нерезидентам продавать российские бумаги, зависимость себя исчерпала. Перенос мировой рецессии в Россию через отток иностранного капитала стал практически невозможен.

Спад ВВП

Провал спроса на энергоносители при глобальном экономическом кризисе обвалит цены на нефть до 40−60 долларов за баррель, спровоцирует спад ВВП России на 3−5% и таким образом заставит нас в полной мере ощутить его последствия.

Доходы

Доходы России при кризисном сценарии упадут еще сильнее, чем в первом квартале 2023 года.

Инфляция

Прогноз: новый всплеск инфляции до 12−16%, сокращение реальных располагаемых доходов граждан на 1−2% и еще более глубокий спад потребления.

Особняком

По мнению экономиста Константина Селянина, российская экономика стоит особняком.— влияние мировых кризисов на российскую экономику в условиях изоляции стало меньше. Но в стране гигантский дефицит бюджета, отсутствие роста доходов населения в течение 10 лет.

Эти проблемы никак не связаны с мировым финансовым кризисом, но они существенны — именно они угрожают российской экономике.

Американская национальная

Курс доллара к рублю может превысить 100 рублей уже к 2024 году, но на этом не остановится и уже в 2025 году может перевалить за 200 рублей, пишет РБК со ссылкой на Антона Прокудина, главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Российские власти спрогнозировали средний курс рубля в 2023 году — он будет находиться на уровне 76,5 рубля за доллар. Реальный курс отличается от номинального на величину инфляции.

Между тем в феврале 2022 года курс доллара взлетал выше 105 рублей. Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России.

Банки опубликовали курсы продажи и покупки валюты в новосибирских отделениях. Судя по сервису banki.ru, некоторые финансовые организации предлагают купить евро по 200 или даже 275 рублей.

Банк «Финам», судя по официальному сайту, предлагает продажу долларов по 150, а евро по 200 рублей. Банк «Пойдем!» продает евро по 275 рублей, доллары — по 250 рублей.