17 августа
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Экономика

Доллар и евро упали после сообщений, что Путин созвал срочное совещание с Минфином

СМИ сообщили, что Владимир Путин проведет совещание по вопросу ужесточения валютного курса, передает "Газета.ру".

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

Совещание состоится на фоне ослабления курса рубля, укрепиться которому не помогло экстренное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% (было 8,5%).

14 августа доллар превышал 101 рубль, евро - 111 рублей.

Такие курсы закрепились впервые с 23 марта 2022 года, указывает sibkray.ru.

Утром 16 августа американская валюта стоила 97,3 рубля, а после заявления о проведении совещания упала ниже 95 рублей. Евро - ниже 103 рублей - такие показатели зафиксировали впервые с 3 августа.

На встрече Минфин представит предложения об обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров в рубли.

Также обсудят запрет на выплаты дивидендов, предоставления займов за границу, отмену импортных субсидий и прочие меры.

Ранее центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.

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