Успешное сельхозпредприятие завершает большую стройку на Алтае

Агрофирма "Черемновская", входящая в структуру агрохолдинга "Доминант", заканчивает строительство элеваторного комплекса в Павловском районе. Новый объект, необходимый инвестору для хранения собственного зерна, планируется возвести уже к зиме.

Строительные работы начались еще в мае. В июне уже были готовы фундаменты под емкости для хранения зерна после сушки.

Тогда же гендиректор агрофирмы "Черемновская" Сергей Ярещенко сообщал, что элеватор будет рассчитан на 50 тыс. тонн единовременного хранения. Валовой сбор зерновых на площадях предприятия составляет около 45 тыс. тонн зерновых.

Строительство объекта шло с опережением графика. В настоящий момент оперативные емкости и сушилки смонтированы, подрядчики устанавливают машины для подработки зерна, тянут к объекту воду, газ и электроэнергию.

"Думаю, до морозов строительство завершим", - рассказал "Алтайской правде" Сергей Ярещенко.

"Шипуновский элеватор"на момент продажи. avito.ru

Отметим, что у "Доминанта" в Алтайском крае уже есть мощности по хранению - в 2016 году компания приобрела Шипуновский элеватор.

Что известно об инвесторе

Агрофирма "Черемновская" - основной производитель сахарной свеклы в Алтайском крае. Поставляет она ее на одноименный сахарный завод, также входящий в круг бизнес-интересов "Доминанта".

Предприятие работает в трех районах края — Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском на площади около 40 тыс. га, 13 тыс. из которых отданы под пшеницу. За прошлый год агрофирма показала хорошие финансовые результаты - чистая прибыль составила чуть более 2,6 млрд рублей.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету за 2022 год, у компании на конец периода имелась предоплата в размере 309 млн рублей, уплаченная в связи с осуществлением капитальных вложений.