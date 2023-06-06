7 июня
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Экономика

Для сотрудников ООО «Компания Сибтара» провели тренинги в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Сотрудники ООО «Компания Сибтара» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» получили новые компетенции. С 16 по 19 мая для всех членов рабочей группы предприятия тренерами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее РЦК) были проведены обучения по темам «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях», «5С», «Производственный анализ», а также «Декомпозиция целей» для руководителей компании.

Для сотрудников ООО «Компания Сибтара» провели тренинги в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Для сотрудников ООО «Компания Сибтара» провели тренинги в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Тренинг по теме «Основы бережливого производства» нацелен на проявление анализа рядовыми сотрудниками своих действий на всех стадиях производства с точки зрения разделения на работы, добавляющие и не добавляющие ценности готовой продукции.

Такой подход позволяет минимизировать или исключить потери, а также снизить количество труда, не добавляющего ценности готовой продукции.

Обучение «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях», в свою очередь, позволяет участникам рабочей группы понять методологию проектной деятельности, разобраться в этапах реализации проекта на предприятии, научиться формулировать проблемы снижающие эффективность работы, а также составлять планы по их решению.

Что касается тренинга по системе «5С», то он позволяет понять основы методики по обустройству безопасного, удобного и эффективного рабочего пространства, где создается больше действий, направленных на увеличение ценности продукта, в том числе и путем снижения издержек.

Тренинг «Производственный анализ» помогает сотрудникам анализировать основные причины невыполнения или перевыполнения сменного задания и применять корректирующие действия с целью исключения повторений отклонений от планового задания.

А в рамках обучения по теме «Декомпозиция целей» представители руководящего звена предприятия получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации.

Также участники тренинга познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Комментируя пройденные обучения, заместитель директора по производству ООО «Компания Сибтара» Алексей Липезин отметил, что уже давно не было мероприятий с такими объемами новой информации. Он также акцентировал внимание на том, что не получать такие новые знания и навыки, тем более бесплатно, недопустимо.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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