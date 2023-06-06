Руководитель Михайловского завода химических реактивов Сергей Немчинов в третий раз стал Директором года и получил серебряный знак. Такое признание не случайно — под его началом на предприятии оснастили новые направления, увеличили объемы инвестирования и сумели оптимизировать бизнес-процессы, максимально ориентированные на рынок. И это далеко не все достижения.

Директор Михайловского завода химреактивов получил престижную премию за трудолюбие и развитие производства.

Кто такой Сергей Немчинов

Сергей Немчинов прошел трудовой путь от рядового слесаря автотранспортной конторы до директора градообразующего химического предприятия.

На завод химреактивов он пришел работать больше 10 лет назад. Несмотря на то, что производство располагается в глубинке Алтайского края — рабочем поселке Малиновое Озеро — Сергей Немчинов сумел расширить профессиональный коллектив и дать ему надежду на дальнейшее развитие.

В коллективе о нем отзываются как об ответственном, целеустремленном, трудолюбивом руководителе. И добавляют: Сергей Немчинов требователен в равной степени, как к себе, так и к подчиненным. За это он снискал уважение на предприятии и в профессиональном сообществе.

Что известно о конкурсе

Конкурс «Директор года» в 2023 году отметил свое 20-летие.

Он проходит при поддержке правительства Алтайского края, а его учредителями выступают Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

На протяжении всей истории конкурса неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя — рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.

Награды конкурса «Директор года-2022. Алтайский край». Фото: Владимир Вдовин.

Чем известно предприятие

Михайловский завод имеет почти вековую историю. Образованный на базе Михайловского содового завода, основанного в 1930 году, уникальный промышленный комплекс занимает прочные позиции производителя ценного химического сырья на рынке.

Единственное предприятие в России, специалисты которого разработали технологию и наладили стабильное производство магния карбоната фармакопейного, меди уксуснокислой, сульфата железа осушенного.

Последние два года стали знаковыми для завода. С нуля построен и готовится к запуску цех гуминовых удобрений. Инвестиции только в оборудование составляют более 16 млн.

Также установлены два ангарочных склада для хранения сырья и готовой продукции. Их общая площадь составила более 800 кв. метров, а стоимость превысила 6 млн рублей.

За этот период был реализован целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды, позволивший снизить негативное воздействие.

В конце 2021 года предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда», сотрудники прошли обучение по внедрению бережливого производства.

Главным приоритетом для Михайловского завода химреактивов остаются люди. Специалисты предприятия постоянно развиваются, обучаясь на курсах, тренингах и в высших учебных заведениях, таких как Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

Активная социальная политика — важная и неотъемлемая часть корпоративной культуры завода. На регулярной основе предприятие оказывает содействие поселковой администрации, социальным учреждениям, участвует в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Например, поддерживает театральную студию в местном Доме культуры, организует творческие конкурсы, оказывает спонсорскую помощь для поездок детских творческих коллективов на смотры.