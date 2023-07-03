Директор алтайского аэропорта рассказал, как летать вчетверо больше за те же деньги

Звучит, как план
Сергей Круглов предложил новую систему распределения выделяемых государством субсидий. Его идея заключается в том, чтобы большую часть средств направлять не на поддержку прямых рейсов, а на стимулирование полетов через аэрохабы.
Сергей Круглов,
гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:
Грубо говоря, государство выделяет 10 млрд на субсидирование рейсов, и мы на эти 10 млрд перевозим 10 млн пассажиров, а если использовать предложенную мною систему, то за те же деньги мы перевезем 30-40 млн пассажиров, потому что загрузка будет хорошая.
Тем самым в разы увеличится эффективность расходования бюджетных средств. Как следствие, возрастет пассажиропоток, а также индекс авиационной подвижности населения.
Что такое авиационная подвижность населения и как ее увеличить
По словам Сергея Круглова, авиационная подвижность населения в России находится на низком уровне: авиатранспортом летает всего 0,65% населения. В Европе этот показатель составляет порядка 3%, в США он еще выше.
Одним из главных факторов роста пассажиропотока и авиационной подвижности населения как раз и выступает субсидирование авиарейсов, когда за счет бюджета снижается стоимость перелета. Однако в России оно, по мнению Сергея Круглова, осуществляется неэффективно.
Как схема субсидирования выглядит сейчас
В настоящее время субсидирование распределяется по принципу, который директор горноалтайского аэропорта охарактеризовал как «всем сестрам — по серьгам». По его словам, это приводит к плачевным результатам.
Авиакомпания начинает выполнять полеты, загрузка рейсов при этом составляет 7-10-20%. Для авиакомпаний это убыточно даже с учетом субсидирования, а для федерального центра — оборачивается пустыми расходами. В итоге перевозчики такие рейсы просто бросают.
Сергей Круглов,
гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:
Уже сложилась такая стандартная практика: получили субсидию, отлетали квартал. Затем выясняется, что в Росавиации громадное количество неиспользованных субсидий. И начинается их доиспользование. По все тому же принципу — всем понемногу. И снова один-два рейса в неделю, и снова ситуация повторяется.
Как Горно-Алтайск опробовал новую концепцию
Сергей Круглов рассказал об эффективности предложенной им схемы субсидирования на примере показателей пассажиропотока в аэропорту Горно-Алтайск, который практикует перелеты через авиахабы с 2019 года.
По словам директора, с 2016 по 2018 годы рост пассажиропотока был чисто символическим — на 13-14%, а то и 5-7%. Однако с 2019 года рейсы в Горно-Алтайск начали запускать через аэрохабы.
Сергей Круглов,
гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:
В 2019 году мы начали «раскручивать» Москву, и рост пассажиропотока у нас оказался в 10 раз выше, чем в среднем по отрасли: +64% против +6,8%. Когда началась пандемия, в целом по отрасли авиаперевозки упали на 41%, а у нас — выросли на 45%. В 2021 году пассажиропоток мы, благодаря хабам, более чем удвоили.
Он также указал, что в 2022 году убедить авиакомпании летать через хабы не удавалось, и это неедленно отразилось на пассажиропотоке, рост которого составил всего +4,4% (при этом, в целом отрасль упала на 22%).
Какой авиахаб стоит развивать Сибири
В текущем году аэропорт Горно-Алтайск договорился с компанией S7 о транзитных рейсах через Толмачево. Если раньше таких выполнялось 2-3 в неделю, то теперь — три рейса в сутки, причем не на ИЛ-410 по 15 человек, а на Embraer по 178 кресел.
По мнению Сергея Круглова, количество рейсов можно продолжать наращивать, поскольку даже одномоментное повышение предложения в три раза все равно обеспечило загрузку самолетов до уровня около 90%.
Сергей Круглов,
гендиректор аэропорта Горно-Алтайск:
В данном случае я лоббирую Толмачево. Развитие рейсов из Толмачево может дать импульс развитию курортов как Алтая, так и Кузбасса (Шерегеш). Пассажир может потерять немного времени на пересадке, но зато сможет добраться через хаб гораздо дешевле, чем прямым рейсом. Так работает весь мир, почему мы так не работаем — непонятно.