25 июня
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День поля – 2023: стратегический партнер Россельхозбанк представит актуальные предложения и проекты

28-29 июня в регионе пройдет «День сибирского поля – 2023». Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером мероприятия, которое состоится на территории Сибирского агропарка в Павловском районе.

Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером Дня сибирского поля – 2023.
Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером Дня сибирского поля – 2023.
Фото предоставлено компанией Россельхозбанк.

Алтайский филиал Россельхозбанка работает на финансовом рынке региона с 2001 года и за это время вложил в экономику аграрного сектора более 180 млрд рублей. На своей площадке, в рамках агрофорума, РСХБ расскажет посетителям о программах кредитования, карточных продуктах для бизнеса, инкассации, депозитарных услугах, возможностях регистрации и ведения бизнеса онлайн, новинках цифровых платформ, анонсирует важные события осени: запуск 3 потока «Школы фермера» и 2-го фестиваля фермерской еды «Своё». В рамках форума запланирована череда встреч с аграриями региона.

Николай Бойко,
директор Алтайского регионального филиала РСХБ:

Наша основная задача — создание условий для развития агропромышленного комплекса. Мы предлагаем финансовые решения под самые разные потребности и все наши продукты помогают в достижении конкретных целей, которые ставят перед собой аграрии региона. Россельхозбанк продолжает развивать цифровую экосистему СВОЁ, которая становится все более функциональной и разноплановой, охватывая все стороны жизни на селе. Приглашаем всех участников и организаторов агрофорума на нашу площадку познакомиться с нашими предложениями для бизнеса и жизни.

Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером Дня сибирского поля – 2023.
Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером Дня сибирского поля – 2023.
Фото предоставлено компанией Россельхозбанк.

«День сибирского поля – 2023» — это специальная агропромышленная выставка и деловой форум, призванные продемонстрировать главные достижения и передовые технологии сельскохозяйственного производства. В рамках мероприятия участники смогут продемонстрировать свои достижения, познакомиться с новинками рынка, обменяться опытом, разработать совместные стратегий решения главных проблем в АПК, а также провести анализ дальнейшего развития рынка.

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года. Номер стенда Россельхозбанка – 204.

АО «Россельхозбанк»

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