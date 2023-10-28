Что такое арктическая ипотека и кто может ее взять

О чем программа
Арктическая ипотека — это программа для молодых семей, которая предполагает оформление займа на покупку жилья в арктической зоне страны под 2% годовых. Это мера, которая должна остановить отток населения из регионов, находящихся в самой холодной части государства.
Кому можно взять ипотеку
Займ с рекордно низким процентом предоставляют молодым семьям, где возраст заемщика не превышает 35 лет. Также молодые люди должны быть специалистами в важных отраслях и работать в арктическом регионе по одной из текущих программ. Профильным специалистам по договору с государством и вынужденным переселенцам с Украины не будет установлено возрастное ограничение.
Где можно купить жилье
- Ненецкий автономный округ;
- Чукотский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Мурманская область;
- Архангельская область;
- Красноярский край;
- Республика Карелия;
- Республика Коми;
- Республика Саха (Якутия).
Ограничения
- Предварительный взнос не менее 15% от стоимости жилья;
- Срок кредитования до 20 лет;
- Максимальная сумма займа — не более шести млн. рублей.