Что будет с рублем после выборов в России, рассказали эксперты

До конца текущего года 90–100 рублей останется актуальным диапазоном для доллара, отметил экономист Андрей Лобода.
А аналитик Денис Буйволов предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах, указывает Газета.Ru.
Ранее об отклонениях рубля от нынешнего курса рассказал помощник Путина.
Положительная динамика рубля зависит от нескольких факторов — снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.
А продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю.
Самое важное - в нашем Telegram-канале