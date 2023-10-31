Число взявших кредиты россиян выросло до 47 млн человек

Многие имеют три и более кредита — 11,2 млн человек, у которых есть ипотека, уже более 10 млн.
Популярностью пользуются кредитные карты — число владельцев составило 23 млн, пишет bfm.ru.
Цифра
По данным на 1 января 2023 года, население России составило чуть больше 146,44 млн человек, пишет РБК.
Ключевая и кредиты
Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян. Величина ключевой ставки Центробанка влияет на экономику страны и личные финансы россиян. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.
Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.
При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.