Более тысячи предпринимателей бесплатно оформили электронные подписи в отделениях Сбера в Сибири

Сбер стал первым доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС России и предоставляет предпринимателям сервис бесплатного выпуска электронной подписи , подходящей для любых целей и задач — участие в торгах, документооборот, сдача отчетностей и т. д.

В Сибирском банке сервисом воспользовались уже более тысячи клиентов-предпринимателей, из них почти 300 — в Алтайском отделении.

Клиенты банка для получения ЭП ФНС должны подать заявку через сервис «Документооборот» интернет-банка СберБизнес и обратиться с паспортом в офис банка для идентификации. Заявитель без расчетного счета должен обратиться в офис банка с паспортом, номером ИНН ЮЛ/ИП, СНИЛС и ключевым носителем (токеном). В рамках акции «Токен за 0» для заявителей, которые перейдут на рассчетно-кассовое обслуживание в банк, Сбер предоставит носитель бесплатно. Отметим, что в Алтайском крае и Республике Алтай получить услугу можно в 100 офисах.

При возникновении вопросов о порядке выпуска ЭП ФНС заявитель может обратиться на линию поддержки банка по номеру 0321 (звонок бесплатный) вне зависимости от того, является он клиентом Сбера или нет.

Сергей Кузнецов,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Мы рады предложить нашим клиентам сервис оформления электронной подписи для подачи различных документов в электронном виде. Для оформления достаточно прийти в любое из 333 отделений Сбера в Сибири и пройти очную аутентификацию, вся процедура займет всего 5–10 минут.

ПАО Сбербанк.