5 апреля
﻿
Экономика

Более двух тысяч сельчан Алтайского края впервые вышли на связь

Жители сразу трех населенных пунктов региона получили доступ к качественным голосовым звонкам и мобильному интернету четвертого поколения. МегаФон стал первым оператором сотовой связи, который запустил там базовые станции.

МегаФон запустил базовые станции в сёлах Большеромановка Табунского района, Елунино и Чернопятово Павловского района.
МегаФон запустил базовые станции в сёлах Большеромановка Табунского района, Елунино и Чернопятово Павловского района.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Современные телеком-услуги стали доступны жителям сёл Большеромановка Табунского района, Елунино и Чернопятово Павловского района. Население каждого — меньше тысячи человек. На территории этих поселений есть детские сады и школы, дома культуры и библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, банковские и почтовые отделения. Не было только мобильной связи.

Мы продолжаем развивать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Алтайского края, чтобы сельчане наравне с жителями крупных городов могли пользоваться любыми цифровыми сервисами. Строительство телеком-оборудования в Елунино, Большеромановке и Чернопятово стало возможным благодаря поддержке региональных властей и нашего участия в программе «Скидка на спектр», который направлен на обеспечение современной связью и мобильным доступом к интернету населенных пунктов с численностью от 500 до тысячи жителей, — отметила директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, надёжная голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 60 Мбит/с открыл новые возможности для работы, обучения и досуга. Сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам — пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость