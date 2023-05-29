Благодаря и вопреки. Как работала алтайская промышленность в 2022 году

Основными вызовами для промышленности в 2022 году стали снижение доступности оборотного капитала, разрыв логистических цепочек и кооперационных связей, отказ европейских производителей от поставок оборудования, недостаток комплектующих, запасных частей, ремкомплектов для оборудования, ограничение экспортных поставок. Вот некоторые цифры из отчета регионального минпрома.

Лидеры по зарплатам, тыс. руб., рост к 2021 году:

Добыча полезных ископаемых 65 (134%)

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 57,8 (109%)

Производство прочих транспортных средств и оборудования 50,9 (116%)

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 50,7 (125%)

Производство химических веществ и химических продуктов 50,5 (122%).

40,5 тыс. рублей — средняя заработная плата обрабатывающих отраслей за 2022 год. Рост составил 19,8%.

9 предприятий впервые в 2022 году получили субсидию на приобретение оборудования за счет федеральной поддержки Минпромторга России. Общая сумма финансирования — 51,5 млн рублей.

Приобретено оборудование на сумму 258 млн рублей.

До конца 2024 года получатели создадут больше 511 рабочих мест и инвестируют в производство 8,5 млрд рублей.

3,9 млрд рублей составила поддержка Федерального фонда развития промышленности в 2022 году (в 2017–2021 годах — 971 млн):

3,4 млрд рублей — комплексная модернизация Барнаульского меланжевого комбината

500 млн рублей — строительство нового завода по производству активированного угля.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

406 млн рублей составила поддержка Фонда развития Алтайского края.

38 проектов получили 1,5 млрд рублей займов.

39 млн рублей составила средняя сумма займа.

762 млн рублей — общая сумма федеральных субсидий:

• для производителей сельскохозяйственной техники;

• на проведение НИОКР;

• на транспортировку продукции на экспорт;

• связанные с реализацией специализированной техники;

• на создание инфраструктуры промышленных технопарков.

Технопарк в Рубцовске. Антон Федотов.

Оборонно-промышленный комплекс

Прирост объема производства: 27%

Основная проблема отрасли — кадровое обеспечение.

Наиболее остро стоит на предприятиях «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», РФ «Уралвагонзавод».

Как привлечь кадры:

1. Закрепление персональных менеджеров в территориальных центрах занятости населения за оборонными предприятиями.

2. Переобучение безработных граждан для получения ими востребованных в отрасли специальностей.

3. Направление учащихся выпускных курсов на оборонные предприятия для прохождения практики в приоритетном порядке.

4. Трудоустройство осужденных к исправительным работам во взаимодействии с УФСИН России по Алтайскому краю.

5. Расширение кооперационных связей предприятий ОПК с предприятиями гражданских отраслей.

Результат — увеличение численности сотрудников более чем на 2 000 человек. В планах увеличение еще на 2 700 человек.

Сварка. Рабочий. СС0

Добыча полезных ископаемых

Индекс производства: 98%

Численность работников: 3442

Тенденции отрасли:

• поэтапный переход от выработанных месторождений к освоению новых

• реализация крупных инвестиционных проектов по освоению месторождений и увеличению мощностей по переработке

Лаборатория. СС0

Химическая промышленность

Индекс производства: 91,7%

108,2% — химические вещества

75,2% — резиновые и пластмассовые изделия

91,7% — кокс

Численность работников: 13 737

Тенденции отрасли

• реализация новых инвестпроектов по организации производства импорто­замещающей продукции

• переориентация на внутренний рынок

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

Аграрное машиностроение

Индекс производства: 100,3%

Численность работников: 4228

В Алтайском крае произведено:

43% всех типов плугов в России,

52% всех типов борон,

57% комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Тенденции отрасли

• переориентация предприятий сельхозмашиностроения с европейских стран на дружественные страны

• увеличение локализации производства до 90–95% (в 2021 году — около 80%)

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Вагоностроение

Индекс производства: 129,1%

Численность работников: 5680

Тенденции отрасли

• увеличение объемов заказов

• освоение производства новых моделей вагонов

АЗПИ/станки. azpi.ru

Автотранспортное производство

Индекс производства: 107,3%

Численность работников: 3236

Тенденции отрасли

• увеличение спроса на двигатели и топливные системы алтайского производства до восьми раз

• реализация масштабных проектов по расширению производственных мощностей

АЗПИ/рабочие. azpi.ru

Легкая промышленность

Индекс производства: 162,7%

Численность работников: 3841

Основным направлением стал выпуск традиционных видов одежды (форма, спецодежда) и новых видов продукции (спальные мешки, балаклавы, рюкзаки, дождевики).

Тенденции отрасли

• активное привлечение кадров в отрасль в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» и других направлений

• организация производства новых видов продукции для участников СВО

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Энергетическая отрасль

Индекс производства: 107,9%

10,3 млрд кВт·ч электроэнергии потреб­лено в 2022 году (+0,3 % к 2021 году).