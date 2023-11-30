1 декабря
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Экономика

Бизнесу напоминают, что заканчивается переходный период, связанный с введением ЕНС

УФНС России по Алтайскому краю напоминает предпринимателям и организациям, что предоставление в банк платежного распоряжения со статусом «02» вместо уведомления об исчисленных налогах возможно только до 31 декабря 2023 года.

Женщина работает с документами на планшете.
Женщина работает с документами на планшете.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Уведомление подается только в отношении платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога (имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСНО, ЕСХН). Достаточно одного уведомления по всем авансам, причем можно оформить одно уведомление сразу на несколько периодов.

Формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или Личный кабинет налогоплательщика. При этом в случае отправки из Личного кабинета индивидуального предпринимателя предусмотрена возможность использования неквалифицированной электронной подписи. Подробнее ознакомиться с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения и другой полезной информацией можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.


Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края»


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