Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

52-летний Андрей Деулин, один из участников команды КВН “Дети лейтенанта Шмидта”, подал в суд заявление о своем банкротстве из-за долга, превышающего 2 млн рублей. 10 лет назад он уже прошел через процедуру несостоятельности. Но тогда он был предпринимателем, а сейчас таковым не является. Суд признал его заявление обоснованным и уже вынес решение.

Что случилось

Андрей Деулин подал заявление о признании себя банкротом в ноябре 2023 года. Он — самозанятый, указано в материалах суда (род занятий не уточняется), а его долг кредиторам — около 2,5 млн рублей.

20 декабря суд ввел процедуру реструктуризации его долгов до 17 мая 2024 года — это дает возможность погасить задолженность в рассрочку.

Между тем, впервые Деулин признан банкротом в ноябре 2013 года. Тогда он был индивидуальным предпринимателем, а сейчас зарегистрирован как самозанятый.

Что было раньше

10 лет назад банкротству бывшего каввэнщика предшествовали трагические события: водитель такси, принадлежавшего ИП Деулин, обгоняя машину, совершил ДТП с гибелью нескольких человек.

Банкротство. СС0

Тогда краевые власти жестко отреагировали на эту аварию — весь автопарк службы такси, более 40 автомобилей, был арестован, работа такси прекращена.

Краевое управление по транспорту попыталось отозвать лицензии у всех 46 автомобилей предпринимателя, но суд аннулировал только одну — на машину, попавшую в ДТП. Но восстановить бизнес Андрей Деулин уже не смог.

А в дальнейшем родственники пострадавших в ДТП предъявили Деулину как владельцу автопарка денежные требования за моральный вред.

Банкротство №1 завершилось в 2014 году. Интересно, что в 2023 году его финансовым управляющим утвержден Василий Яковлев, который вел банкротство ИП Деулин 10 лет назад.

Банкротство. СС0

Кто такой Деулин

Популярная команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» создана в 1996 году. Андрей Деулин представлял барнаульскую часть команды, другая часть была из Томска.

В 1998 году команда попала в Высшую лигу, дошла до финала и выиграла его. «Мы начинали в «Калейдоскопе» со стояния на сцене в виде скульптур», — рассказывал свою историю Андрей Деулин в интервью altapress.ru 10 лет назад.

Осенью 2023 года ряд ресурсов сообщили о новом выступлении «Детей Лейтенанта Шмидта» — Андрей Деулин участвовал в нем вместе с товарищами.

Андрей Деулин. ВК/"Дети лейтенанта Шмидта" в Барнауле.

Что дает банкротство

Банкротство граждан — это возможность списать долги и начать жизнь с чистого листа. С 2015 года, когда в законе появилась возможность банкротства физлиц, через процедуру банкротства прошли многие бизнесмены Алтайского края.

Среди них — строитель Владимир Мудрик и члены его семьи, братья Борис и Алексей Заякины, развивавшие торговые центры «Формула М2» и «Республика», основатель турбазы «Царская охота» Валерий Копытский, руководитель корпорации «Алтайспиртпром» Владимир Вагнер и другие.

В последнее время количество заявлений о банкротстве, поступающих в арбитражный суд, устойчиво растет. Если в декабре 2022-го было подано 491 заявления, то в декабре 2023-го 786.

Подавляющее число заявлений подано физлицами или их кредиторами, менее чем в 10% случаев речь идет о банкротстве юрлиц.

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