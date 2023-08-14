Быстро, бережно и без потерь

Первый Т500 появился в Сибирском регионе в 2022 году. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур — колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. По отзывам аграриев, протестировавших новый ЗУК Ростсельмаш в полях,
Т500 — мощный, работает в их хозяйствах без остановки, в том числе, на сложных - переувлажненных, пересушенных или соломистых агрофонах.
Комбайн очень хороший, — говорит руководитель ООО «Рождественское» Карасукского района Новосибирской области Валерий Савчук. — Жатка на нем копирующая (FLOAT STREAM). В этом году это особенно важно, потому что из-за нехватки влаги и жары культуры низкорослые, убирать их простым комбайном никак не получится.
Агромашину Т500 в ООО «Рождественское» нынче пустят сначала на горох — именно он сильнее всего пострадал от жары и засухи, а также на лен. С масличными культурами он хорошо справляется.
Обычный комбайн даёт много потерь, а Т500, благодаря копированию рельефа, их минимизирует, — рассказывает Валерий Сергеевич. — В прошлом году мы ему давали хорошую нагрузку — на подборе он поднимал два валка зерновых шириной по 9 метров. Проверяли за ним, как определяет влажность зерна, делали свои замеры, и смотрели на монитор. Совпадает!
Очень комфортно на Т500 комбайнеру. По словам Валерия Савчука, на новой агромашине работает опытный механизатор.
Собирался на пенсию, но на Т500 сел — и передумал уходить, — шутит руководитель агропредприятия.
Чтобы перенастроить комбайн с одной культуры на другую, поменять зазоры в решетах, даже из кабины выходить не надо — нажал кнопку — и готово, — говорит Валерий Сергеевич. — Вообще столько возможностей у него, мы пока только разбираемся. Можно сказать, не ожидали такого разнообразия! Используем активно электронные системы, навигацию. Комбайн по полю ровно идет, видим расход топлива, урожайность на участках поля, влажность зерна и другие параметры — нам еще предстоит все это изучить и освоить, но функции очень полезные.
Уже известный сибирским аграриям клавишный зерноуборочный комбайн RSM 161 прошел модернизацию. В этом году на него установили мощный экономичный 6-цилиндровый двигатель. Он отличается большим запасом крутящего момента (~37%), простой конструкцией и экономичностью.
RSM 161 тоже универсален и предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. По мнению владельцев этого ЗУК, по производительности агромашина фактически приближена к мощным роторным комбайнам. RSM 161 легко справляется со сложностями: эффективно работает на переувлажненных и пересушенных агрофонах, сложном рельефе (за счет гидравлической системы копирования) и с трудновымолачиваемыми культурами.
Особенность его молотильного устройства — также в большом объеме барабанов, значительной площади обмолота и плавной траектории движения зерновой массы. RSM 161 способен укладывать солому в валок или разбрасывать ее по полю. Агрегатируется машина с широким спектром жаток.
В ООО «Луговое» Родинского района Алтайского края два года назад приобрели сразу три комбайна RSM 161 («звено», как говорит директор предприятия Алексей Грецкий).
Убираем ими всё! — и по очесу, и на подборе, — рассказывает Алексей Степанович. — Лён, чечевицу, пшеницу, ячмень — все молотили. Качеством уборки довольны. Техника, конечно, серьезная, на такую кого попало не посадишь. У нас хорошие специалисты работают. Конечно, урожайность по нашей зоне невысокая — 15-20 ц/га. Для RSM 161 это легко! Он рассчитан и на 50, и на 60 центнеров. Но убираем мы большие площади. За сезон молотили по 32-35 тысяч центнеров зерна каждый.
В «Луговом» эти три RSM 161 — не единственная техника Ростсельмаш, есть и другие комбайны и тракторы бренда. Одним из преимуществ работы с этим производителем аграрии считают бесперебойную и быструю поставку запчастей, которую в Алтайском крае обеспечивает официальный дилер Ростсельмаш в регионе — компания «Агротрак».
В сезон для аграриев важно оперативное сервисное обслуживание. Специалисты дилера в течение нескольких часов выезжают, при необходимости, в хозяйство для того, чтобы решить любые вопросы клиентов.