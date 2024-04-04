«Басурманин» отправился в армию. Где в Алтайском крае производят боевые машины пехоты

Информация о том, что в Алтайском крае увеличилось производство БМП, озвученная на прошлой неделе главой минпромэнерго региона Вячеславом Химочкой, заинтересовала одного из наших читателей. «Почти в три раза увеличился объем отгрузки в адрес Минобороны боевой машины пехоты», - сказал министр об итогах 2023 года . Читатель же задал вопрос, нет ли в приведенной цитате опечатки? Может быть, речь идет о поставках комплектующих для БМП?

Опечатка или не опечатка?

Нет, это не опечатка. БМП-1 АМ «Басурманин» делает «Рубцовский машиностроительный завод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. О поставке заказчику очередной партии этих машин сообщила в феврале пресс-служба Ростеха.

Впрочем, судя по этому сообщению, в Рубцовске осуществляется не полный цикл производства, а апгрейд существующих машин. «Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — так написано в этом пресс-релизе госкорпорации.

Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая машина отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета, также сообщили пресс-служба Ростеха.

На военно-техническом форуме "Армия" в 2018 году. Скан видео rutube.ru

Что это за машина?

В том, что собой представляет БМП-1 АМ «Басурманин», секрета нет: это глубоко модернизированная версия БМП-1 (в армии ее называют «копейкой»). Новые БМП-1 уже не производятся, для модернизации используются старые машины.

ТАСС писало, что при модернизации машина получила новейший комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку.

«Ходовые качества машины улучшены за счет нового дизельного двигателя УТД-20С1 и торсионных валов повышенной энергоемкости. Установка водоизмещающих крыльев позволяет «Басурманину» уверенно держаться на плаву», — рассказывало агентство.

По сути, «копейка» получила вторую жизнь. Новый двигатель, улучшенная плавучесть, более мощное вооружение в разы усилили боевые возможности бронемашины.

А в конце 2023 года медиагруппа «Звезда» проинформировала, что машина получила дополнительные листы навесной брони и противокумулятивные решетки.

"Рубцовский машиностроительный завод" - филиал НПК "Уралвагонзавод". Яндекс.Карты

Почему не производят новую машину, а модернизируют старые?

Новые БМП в России тоже производят, но другие модификации и не в Рубцовске - на «Курганмашзаводе».

Как объяснили источники ТАСС, «апгрейд обходится значительно дешевле новой техники».

«Стоимость создания «Басурманина» ниже изготовления той же БМП-1 и БМП-2. При этом машина получает современные броню и вооружение», — прокомментировал «Звезде» и. о. главного конструктора «Рубцовского машзавода» Александр Касаев.

Когда стартовал проект модернизации?

Модернизировать «копейку» начали около пяти лет назад. Впервые БМП-1АМ «Басурманин» представили на международном военно-техническом форуме «Армия» в 2018 году, презентовала ее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).

Пресс-служба Ростеха именно в 2018-м поведала, что «Басурманин» поставлен на производство. И в том же 2018 году руководитель «РМЗ» рассказал «Московскому комсомольцу на Алтае», что предприятие выпускает модернизированную версию БМП-1.

А уже в 2022-м ТАСС сообщило, что «Басурманин» заменит стоящие на вооружении БМП-1.

На военно-техническом форуме "Армия" в 2018 году. Скан видео rutube.ru

Чем вообще занимается «РМЗ»?

Это один из самых старых заводов Алтайского края - он основан в 1959 году. Производили здесь, в частности, отдельные агрегаты (приводы, трансмиссии) для БМП-1 Курганского машзавода, по техдокументации этого же предприятия собирали командирские бронеавтомобилей БРМ-1К - это только отдельные примеры.

Сегодня же о нем сообщается без подробностей: предприятие специализируется на разработке и изготовлении гусеничных машин военного и гражданского назначения.

Неужели этот завод еще существует?

Такой вопрос задали в «Одноклассниках» несколько бывших сотрудников рубцовского завода. Что ж, в 2000-х годах «РМЗ» действительно пережил серьезный кризис. Суд признал его банкротом, открыл конкурсное производство.

Но судьбу завода решило вхождение в корпорацию «Уралвагонзавод» - с 2011 года он работает как ее филиал. По данным арбитражного суда, корпорация купила рубцовское предприятие как имущественный комплекс.

Значок "Рубцовского машиностроительного завода" времен СССР. Auction.ru

Однако интернет-издание URA.ru, сообщая в феврале о поставке новой партии БМП-1 АМ, утверждало, что «Рубцовский машзавод» является филиалом «Курганмашзавода». Возможно, это путаница – «Курганмашзавод» тоже выпускает БМП, но другие модификации.

В любом случае, и «Курганмашзавод», и НПК «Уралвагонзавод» входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Военная техника. rostec.ru

Что еще известно об этом предприятии?

Возглавляет «Рубцовский машзавод» Александр Заикин (в конце 2023 года он был в статусе и.о.). В 2023 году он рассказал, что завод работает непрерывно, организованы две смены по 12 часов. Образцы, которые производит завод, применяются в ходе специальной военной операции.

Он также сообщил, что объемы производства увеличились кратно, «так как потребность Минобороны в нашей технике очень высокая».

Главная проблема предприятия - кадровый голод. Рабочих рук не хватает, несмотря на высокую зарплату, соцпакет, броню от частичной мобилизации и отсрочку от призыва на срочную службу для молодежи (правда, отсрочку получает все же не все).

По данным издания «Коммерсантъ», на предприятии трудятся около 1 тыс. человек.

Рубцовск. ВК/Официальный Рубцовск

Вот эта перестройка оборонной отрасли - она надолго?

Заикин утверждал в середине 2023 года изданию "Местное время", что на 2024 год портфель заказов сформирован. И более того: у Министерства обороны есть планы по обеспечению загрузки завода в таком же режиме до 2035 года. Так что ответ на этот вопрос: надолго.

Средствами на техперевооружение предприятие обеспечивают. В правительстве Алтайского края в 2023 году рассказали, что на развитие завода и для ритмичного и стабильного выполнения гособоронзаказа будут направлены 4 млрд рублей – это федеральная поддержка.

А в феврале уже 2024 года пресс-служба Ростеха рассказала, что на «Рубцовском машиностроительном заводе» идет обновление производства. Завод значительно увеличил штат сотрудников и готов трудоустроить еще более 100 человек по инженерным и рабочим специальностям.

В 2022 году в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех вошел другой алтайский завод – производитель дизельных двигателей «Барнаултрансмаш».

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