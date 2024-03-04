По словам члена БГД Михаила Разливинского, Барнаул уже не первый год демонстрирует хорошие показатели среди "столичных" городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя. По мнению депутата, это прямо указывает на планомерное улучшение качества жизни горожан.

У нас в городе ведется активное строительство жилья. В 2023 году в городе построено порядка 30 многоквартирных домов, а это значит, что более 6 тысяч барнаульских семей переехали в новые комфортные квартиры — такое масштабное новоселье в Барнауле отмечается уже не первый год. Хотелось бы отметить качественный подход к строительству жилых комплексов, который находится под контролем администрации города, — подчеркнул народный избранник.

Михаил Разливинский. Источник: сайт www.duma-barnaul.ru.

Он также указал на то, что данная работа вне всяких сомнений будет продолжена. "В частности, решается вопрос с появившейся тенденцией на рост стоимости жилья, по причине дефицита земли под строительство", — отметил депутат.

По словам Михаила Разливинского в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Демография", "Образование" и "Здравоохранение", которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным, в городе продолжено строительство новых школ, детских садов, поликлиник и спортивных объектов.

Барнаульские депутаты оценили, как в краевой столице меняется городская среда. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Завершено строительство средней школы в микрорайоне «Спутник» и нового корпуса школы №98 в селе Власиха. Также, нельзя оставить без внимания открытие новых больниц на территории года. Большим событием для наших жителей стало открытие городской поликлиники №14 в Индустриальном районе, а также строительство новой детской больницы в Железнодорожном районе. Продолжается строительство средней школы по улице Взлетной, 56, которую планируется ввести в эксплуатацию в июле 2024 года. Город строится, а значит — развивается. Следовательно, постепенно выполняется одна из наших важных задач — создание горожанам всех возрастов комфортных условий для жизни в Барнауле, — резюмировал депутат.

Его коллега по городскому представительному органу, зампред комитета БГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Ильиных, в свою очередь, напомнил, что только в 2023 году в Барнауле было благоустроено более 60 городских объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Депутат подчеркнул, что эффективность реализации проекта обусловлена тесным взаимодействием городской власти, депутатского корпуса и самих горожан.

В минувшем году мы в составах профильных комиссий и рабочих групп активно участвовали в работе по реализации нацпроекта. Каждый депутат на своем избирательном округе тесно взаимодействовал как с заказчиком и подрядчиками, так и с жителями дворов. В итоге в городе на 63 благоустроенных двора и две общественных территории стало больше, — указал Дмитрий Ильиных.

Дмитрий Ильиных. Источник: сайт www.duma-barnaul.ru.

Особо он акцентировал внимание на том, что именно жители краевой столицы являются непосредственными участниками на всех этапах реализации проекта: от определения видов работ во дворах, до приемки готового объекта.

Мы с гордостью отмечаем, что в Барнауле жители вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды. Ведь в конечном итоге все это делается для них, — сказал представитель БГД. Барнаульские депутаты оценили, как в краевой столице меняется городская среда. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, он добавил, что помимо федерального, в минувшем году в Барнауле набрал обороты и местный проект "Инициативное бюджетирование", который дает возможность горожанам проявить инициативу в обустройстве городских территории.

Единая команда администрации города, городской Думы, активных жителей стремится эффективно решать городские проблемы, — отметил депутат. — Программа инициативного бюджетирования города Барнаула стала еще одним эффективным механизмом взаимодействия с жителями. Интерес к программе большой, об это свидетельствует постоянный рост числа заявок на участие. В прошлом году, для удобства горожан мы усовершенствовали правила участия в конкурсе проектов, увеличив тем самым возможности участия в программе инициативного бюджетирования для жителей нашего города,

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