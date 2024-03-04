Барнаульские депутаты дали высокую оценку развитию медицины и образования в городе

Представители Барнаульской городской Думы заявили о позитивных переменах, которые наблюдаются в системах здравоохранения и образования краевой столицы. Об этом они высказались в преддверии отчета главы Барнаула Вячеслава Франка о работе администрации регионального центра за год.

Так, главный врач Барнаульской поликлиники №14, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Денисов обратил внимание на роль городских властей в создании условий для развития медицинских учреждений.

По мнению Денисова, благодаря совместным усилиям, рядом с медицинскими учреждениями в Барнауле стали появляться своеобразные зоны отдыха, оборудуются парковки и удобные подъезды для посетителей.

Сегодня строительство крупной поликлиники невозможно без создания комфортных для пациентов пространств. Мы хорошо понимали это и планировать необходимые работы начали задолго до открытия консультативно-диагностической поликлиники. Вместе с представителями города и района индивидуально подходили к решению вопроса. На мой взгляд, нам удалось выработать своеобразный новый стандарт территорий медучреждений, — подчеркнул главный врач поликлиники №14.

Дмитрий Денисов. Источник: сайт www.duma-barnaul.ru.

Напомним, что новый корпус крупнейшего поликлинического учреждения края заработал в Барнауле на улице Лазурной в начале 2024 года. Сегодня рядом с поликлиникой №14 построили вместительную парковку, спроектировали альпийскую горку и велодорожки, установили садово-парковые диваны, высадили яблони. В итоге получилась небольшая зеленая зона не только для пациентов поликлиники, но и жителей ближайших домов.

Поликлиника № 14. Фото: Анна Зайкова.

К слову, новое здание для барнаульской поликлиники № 14 было построено в рамках национального проекта "Здравоохранение", который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Поликлиника № 14. Фото: Анна Зайкова.

Что же касается вопросов развития системы образования, то по этому поводу высказалась директор барнаульской школы, заместитель председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Светлана Бочкова.

Сегодня можно уверенно сказать, система образования города Барнаула работает хорошо. Особенно важно, что все школы были отремонтированы к началу нового учебного года. К огромному удовлетворению жителей новых микрорайонов, а также пригорода, благодаря участию города в реализации различных государственных программ, у нас построена школа на 550 мест в микрорайоне Спутник, закончены строительные работы в школе №98 во Власихе, ведется строительство школы в квартале 2011, построен большой детский сад в Индустриальном районе города, — отметила народная избранница.

Светлана Бочкова также отметила, что она принимает участие в контроле над строительством, в работе комиссии по приемке образовательных объектов.

Лично посетила ряд образовательных учреждений и могу с уверенностью сказать: проделана колоссальная работа и дальнейшая динамика весьма положительная. Еще хотелось бы отметить, что наши барнаульцы принимают самое активное участие в жизни образовательных учреждений, являются верными помощниками власти в развитии системы образования, — добавила депутат БГД.

Светлана Бочкова. Источник: сайт www.duma-barnaul.ru.

Особое внимание Бочкова акцентировала на том, что президентом России было принято совершенно правильное решение об организации бесплатного питания для учащихся начальной школы.

Ведь дети — наше будущее. И сегодня школьное меню, над которым постоянно работает комбинат школьного питания "Глобус", учитывает, во-первых, интересы детей, во-вторых, требования родителей, а в-третьих, санитарные нормы и правила. Поэтому, в итоге, барнаульские школьники получают горячие, полезные и вкусные обеды и завтраки в школьных столовых города, — резюмировала депутат.

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