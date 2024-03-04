Барнаульские депутаты дали высокую оценку развитию медицины и образования в городе

Так, главный врач Барнаульской поликлиники №14, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Денисов обратил внимание на роль городских властей в создании условий для развития медицинских учреждений.
По мнению Денисова, благодаря совместным усилиям, рядом с медицинскими учреждениями в Барнауле стали появляться своеобразные зоны отдыха, оборудуются парковки и удобные подъезды для посетителей.
Сегодня строительство крупной поликлиники невозможно без создания комфортных для пациентов пространств. Мы хорошо понимали это и планировать необходимые работы начали задолго до открытия консультативно-диагностической поликлиники. Вместе с представителями города и района индивидуально подходили к решению вопроса. На мой взгляд, нам удалось выработать своеобразный новый стандарт территорий медучреждений, — подчеркнул главный врач поликлиники №14.
Напомним, что новый корпус крупнейшего поликлинического учреждения края заработал в Барнауле на улице Лазурной в начале 2024 года. Сегодня рядом с поликлиникой №14 построили вместительную парковку, спроектировали альпийскую горку и велодорожки, установили садово-парковые диваны, высадили яблони. В итоге получилась небольшая зеленая зона не только для пациентов поликлиники, но и жителей ближайших домов.
К слову, новое здание для барнаульской поликлиники № 14 было построено в рамках национального проекта "Здравоохранение", который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
Что же касается вопросов развития системы образования, то по этому поводу высказалась директор барнаульской школы, заместитель председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Светлана Бочкова.
Сегодня можно уверенно сказать, система образования города Барнаула работает хорошо. Особенно важно, что все школы были отремонтированы к началу нового учебного года. К огромному удовлетворению жителей новых микрорайонов, а также пригорода, благодаря участию города в реализации различных государственных программ, у нас построена школа на 550 мест в микрорайоне Спутник, закончены строительные работы в школе №98 во Власихе, ведется строительство школы в квартале 2011, построен большой детский сад в Индустриальном районе города, — отметила народная избранница.
Светлана Бочкова также отметила, что она принимает участие в контроле над строительством, в работе комиссии по приемке образовательных объектов.
Лично посетила ряд образовательных учреждений и могу с уверенностью сказать: проделана колоссальная работа и дальнейшая динамика весьма положительная. Еще хотелось бы отметить, что наши барнаульцы принимают самое активное участие в жизни образовательных учреждений, являются верными помощниками власти в развитии системы образования, — добавила депутат БГД.
Особое внимание Бочкова акцентировала на том, что президентом России было принято совершенно правильное решение об организации бесплатного питания для учащихся начальной школы.
Ведь дети — наше будущее. И сегодня школьное меню, над которым постоянно работает комбинат школьного питания "Глобус", учитывает, во-первых, интересы детей, во-вторых, требования родителей, а в-третьих, санитарные нормы и правила. Поэтому, в итоге, барнаульские школьники получают горячие, полезные и вкусные обеды и завтраки в школьных столовых города, — резюмировала депутат.
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