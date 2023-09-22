22 сентября
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Экономика

Барнаульская компания создала уникальное оборудование, огорчив этим итальянцев

Компания "Аксоид" поставила первый образец кулеров для охлаждения хлеба. Оборудование уже смонтировано. Его покупателем стал хлебокомбинат "Алтайские закрома". В то, что "Аксоид" сможет потеснить на этом "фронте" европейцев, до последнего мало кто верил.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Чем уникально оборудование

Создать свой собственный кулер для хлебопекарной отрасли на предприятии решили еще пару лет назад. Тогда руководство «Аксоида» отметило, что кулеры итальянского производства разлетаются как пирожки, а отечественных аналогов нет.

«Сделали новый вид сетки, изменили конструкцию, использовав собственную технологию, и изготовили кулер»,— рассказала «Коммерсанту» коммерческий директор компании Жанна Афонина.

Новинку восприняли неоднозначно. На одной из выставок в Санкт-Петербурге Афониной открыто говорили: «У итальянцев столетний опыт, а вы хотите всего за год рынок завоевать».

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Но покупатель все же нашелся — им стал барнаульский хлебокомбинат «Алтайские закрома».

Главная функция кулера — остудить хлеб. На большинстве хлебозаводов этим до сих пор занимаются вручную. Хлеб из печи имеет температуру порядка 80 градусов, для того чтобы его нарезать, необходимо охлаждение до 37 градусов.

Чтобы понизить температуру, продукт руками достают из печи, перекладывают в деревянные лотки, которые вставляются в большие железные стеллажи на колесах, и увозят в прохладное помещение.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Кулер помогает этот процесс автоматизировать. Установка построена по принципу спирали: хлеб поступает из печи на конвейер и поднимается по винтовой линии вверх.

Чем интересен проект

Новый булочный цех «Алтайских закромов» - настоящее ноу-хау в алтайском хлепопечении, ранее не мыслимом без ручного труда.

Руководитель хлебокомбината Константин Терновой рассказывал altapress.ru: все процессы, от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба, будут совершать машины.

Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности.
Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности.
Анна Зайкова

Оборудование оказалось мощное: нарезка и упаковка хлеба будет происходить со скоростью одна булка в секунду. К концу сентября новый цех планируется запустить в работу в режиме пуско-наладки.

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