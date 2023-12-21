Банки сообщают о росте доли ипотеки с господдержкой

В декабре спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ. Так, доля жилищных сделок с господдержкой в ВТБ достигла 67% и на 12 пп превысила среднегодовое значение. По оценке экспертов банка, схожая тенденция характерна для рынка в целом.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, минимальное значение доли льготных сделок в выдачах ипотеки фиксировалось в этом году в апреле — тогда она составляла 41%. С мая спрос заемщиков на ипотеку с господдержкой начал усиливаться, и уже в августе в общем объеме выдач она достигла 50%. В ноябре доля господдержки превысила 60%, а в декабре приближается уже к 70%.

На фоне ужесточения политики ЦБ РФ с конца лета доля сделок с господдержкой стала заметно увеличиваться. В условиях роста ставок по базовым продуктам, льготные программы сохранили для россиян возможность решить жилищный вопрос на доступных условиях. В этом году почти 145 тысяч наших клиентов получат кредиты по субсидируемым ставкам более чем на 830 млрд рублей. Это примерно в 2,5 раза превышает значения 2022 года. Сейчас уже почти 70% ипотечных выдач мы проводим с господдержкой и ожидаем на этой неделе роста этой доли на фоне грядущих изменений параметров госпрограмм, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По прогнозам, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей, что станет новым рекордом рынка и почти на 60% превысит итоги 2022 года. Такой результат во многом будет обеспечен рекордным спросом в 3 квартале, главным образом — в сентябре, когда заемщики ускорили выход на сделки.