11 октября
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Экономика

Банки развивают сотрудничество с сервисами проверки автомобилей

По данным агентства АВТОСТАТ, только в августе в России на покупку подержанных автомобилей были потрачены рекордные за три года 590 млрд рублей. Таким образом, на авто с пробегом приходится более трети рынка. Избежать возможных неприятностей в процессе приобретения подержанного автомобиля помогают специализированные онлайн-сервисы для проверок, с которыми начинают активно сотрудничать банки.

Женщина показывает мужчине информацию на смартфоне.
Женщина показывает мужчине информацию на смартфоне.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Как правило, покупатели пользуются такими сервисами, как «Автотека», «Автокод» и возможностями сайтов с объявлениями о продаже автомобилей Авто.ру и Дром. «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) реализовал возможность проверки автомобиля перед покупкой в кредит с помощью онлайн-сервиса «Автотека» на сайте банка.

Сервис позволяет гораздо точнее оценить состояние подержанного автомобиля, узнать о его скрытых недостатках и сэкономить время и нервы при поиске достоверной информации о будущей покупке. В результате покупатель авто получит полную картину по машине: историю пробега, обслуживания и ТО автомобиля, информацию о наличии скруток, пробеге и наиболее вероятных показаний одометра, о случаях ДТП и стоимости ремонта, в том числе по авариям, не попавшим в базу ГИБДД. Кроме того, можно будет узнать, использовался ли автомобиль в такси или каршеринге, есть ли на нем ограничения (штрафы, залог, розыск).

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