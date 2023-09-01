Банк России может еще повысить ключевую ставку

"Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - Эльвира Набиуллина.
Как отметил ЦБ, снижение ключевой ставки возможно при стабильном снижении роста цен.
"В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финстабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала глава ЦБ.