1 августа
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Экономика
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Автообзвон: удобный и функциональный инструмент по расширению клиентской базы

Автообзвон — услуга, популярность которой стремительно выросла за несколько последних лет. Ее цель состоит в повышении эффективности совершаемых звонков. Система обзвона клиентов сама звонит по заданному списку номеров, а голосовой робот производит информирование. При этом в случае необходимости есть возможность перевода разговора на оператора.

Настройка системы обзвона.
Настройка системы обзвона.
Фото: ru.freepik.com, автор vectorjuice.

Чем удобна система автообзвона?

Основной плюс использования системы автообзвона состоит в экономии времени. Робот набирает номера, ждет отклика, произносит необходимый текст и даже проводит анализ ответов. Эффективность работы человека и роботизированной системы несопоставима, поскольку в автоматическом режиме за заданное количество времени удается совершать в разы большее количество звонков.

К другим плюсам можно отнести:

  • универсальность. В целом, система автоматического обзвона может быть интегрирована в деятельность практически любой компании, от небольшого фитнес-центра до крупного маркетплейса;
  • возможность подстраивания системы под любые цели. Например, весьма популярны следующие направления: информирования о предстоящих рекламных и скидочных акциях, напоминание о предстоящем визите (к врачу, в спортзал, к репетитору или другому специалисту), приглашение на мероприятие и многое другое;
  • улучшение системы взаимодействия между компанией и реальным или потенциальным клиентом. Часто автообзвон используют для поздравлений, проведения социологических опросов и т.д.

Многие интернет-магазины внедряют системы автообзвона для упрощения отслеживания заказов. При необходимости система звонит клиенту и оповещает, что товар собран, отгружен, доставлен до места и т.д.

Каких результатов можно добиться?

Благодаря работе автоматической системы, можно контролировать и комплексно анализировать все совершаемые звонки, что позволяет оперативно анализировать полученные данные. Анализ может быть также автоматизирован. В результате растет эффективность бизнеса, что может выражаться в увеличении посещений сайта, росте объема заказов, наращивании клиентской базы заведения и прочем.

Заказать услугу автообзвона можно на сайте https://zvonok.com/. Здесь же можно узнать о сопутствующих услугах, которые могут быть полезны для вашего бизнеса.

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