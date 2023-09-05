Аутстаффинг разработчиков — гибкий инструмент оптимизации ИТ без увеличения штата.

Аутстаффинг разработчиков — один из наиболее востребованных инструментов для оптимизации процессов в сфере IT. Эта услуга позволяет компаниям привлекать высококвалифицированных специалистов в области разработки программного обеспечения на временной или постоянной основе без необходимости их прямого трудоустройства.

Например, компания Purrweb специализируется на предоставлении услуги аутстафф разработчиков, что позволяет оптимизировать IT-процессы. Давайте подробно разберем, в чем заключаются преимущества, для каких компаний наиболее полезно, где найти надежного поставщика услуг, как правильно организовать работу привлеченных специалистов, а также какие риски несет услуга и как их минимизировать.

Что такое аутстаффинг разработчиков

Аутстаффинг (от англ. outstaffing) представляет собой передачу ряда бизнес-процессов или функций компании-заказчика внешнему исполнителю — компании-провайдеру аутстаффинговых услуг. Заказчик и поставщик услуг заключают соответствующий договор, по которому сотрудники провайдера формально работают на него, но фактически выполняют задачи для компании-заказчика.

В сфере IT услуга подразумевает привлечение разработчиков программного обеспечения через IT компанию-провайдера, специализирующуюся на предоставлении таких услуг.

Разработчики формально состоят в штате аутстаффинговой фирмы, которая берет на себя решение всех кадровых и юридических вопросов. Но фактически они работают на заказчика удаленно или непосредственно на его территории, выполняя поставленные задачи.

Главное преимущество аутстаффа разработчиков заключается в возможности оперативно привлекать IT-специалистов требуемого уровня и профиля без издержек на оформление этих сотрудников в штат компании.

Основные преимущества

Давайте разберемся, какие ключевые выгоды получает компания, прибегая к услуге аутстаффа разработчиков.

Экономия бюджета

Представьте, что вам нужно срочно усилить команду разработчиков на 6 месяцев для запуска нового проекта. Придется нанимать дополнительных сотрудников, оформлять их, обучать, выплачивать зарплату и налоги. А после завершения проекта — увольнять.

Аутстаффинг позволяет получить нужных специалистов без всех этих расходов. Оплачивается только их рабочее время — и это существенная экономия бюджета.

Гибкость штата

Аутстаффинг обеспечивает такую гибкость команды разработки, о которой можно только мечтать при традиционном штате. В любой момент можно масштабировать или сократить количество разработчиков, привлекая ровно столько ресурсов, сколько необходимо для задач.

Доступ к редким специалистам

Благодаря аутстаффингу можно получить в команду редких высококлассных профильных специалистов, которых сложно найти на постоянной основе. Например, разработчиков мобильных приложений под iOS (Мобильная операционная система для смартфонов) или экспертов по машинному обучению.

Минимизация рисков

Если привлеченный аутстаффер не справляется или не подходит — его можно легко и быстро заменить. Это избавляет от кадровых рисков при традиционном найме.

Как видите, аутстаффинг имеет веские преимущества для оптимизации процессов разработки ПО. Это гибкий и выгодный инструмент для любой современной компании.

Кому подходит аутстаффинг разработки ПО

Аутстафф разработчиков подходит для самых разных компаний, которым нужен гибкий инструмент для решения бизнес-задач в сфере IT.

Стартапам

Для стартапов, которые только строят свои технологические продукты с нуля, аутстаффинг - это шанс собрать команду опытных разработчиков, не имея ресурсов на полноценный штат. Быстрый вывод MVP (Minimum Viable Product - минимально жизнеспособный продукт) или первой рабочей версии на рынок часто решает вопрос выживания для начинающего стартапа.

Небольшим компаниям

Небольшие и средние бизнесы могут использовать аутстаффинг, чтобы реализовать проекты по цифровизации, не нанимая дорогостоящих штатных разработчиков. Например, создание корпоративного сайта, мобильного приложения, системы электронного документооборота или BI-решения для аналитики.

Компаниям с сезонностью

В компаниях e-commerce, туризма, образования и других сферах с ярко выраженной сезонностью объемы разработки ПО постоянно меняются. Аутстаффинг позволяет гибко расширять команду разработчиков в пиковые периоды активности и сокращать в межсезонье.

Крупным корпорациям

Даже крупные корпорации могут прибегать к аутстаффингу, когда им требуются редкие нишевые специалисты для работы над конкретным проектом. Например, разработчики мобильных приложений под iOS/Android (Андроид АйОС), специалисты по машинному обучению, блокчейн-разработчики. Услуга позволяет получить доступ к узким компетенциям без расширения штата.

В общем, аутстаффинг подойдет любой компании, которой нужен гибкий и экономичный инструмент для решения бизнес-задач, связанных с разработкой ПО. Компаниям, которые хотят оптимизировать процессы разработки ПО с помощью аутстафф разработчиков, стоит обратить внимание на таких поставщиков услуг, как Purrweb. (ПуррВеб)

Как выбрать подходящую аутстаффинговую компанию

Чтобы найти надежного поставщика услуг, компаниям стоит обратить внимание на такие критерии:

наличие в штате специалистов по востребованным технологиям;

опыт работы с проектами необходимого масштаба;

возможности гибкого подбора разработчиков под конкретные задачи;

уровень сервиса и процессов контроля качества;

скорость масштабирования команды при необходимости;

стоимость услуг аутстаффинга.

Организация работы аутстафферов

Чтобы максимально эффективно использовать потенциал команды аутстафферов, компании-заказчику нужно правильно выстроить процессы взаимодействия.

Постановка задач

Ключевой момент — максимально четкая и подробная постановка задач для аутстафферов. Желательно составлять техническое задание, где прописан весь функционал, требования, сроки, отчетность. Это избавит от дополнительных уточнений.

Контроль исполнения

Необходим постоянный контроль статуса задач со стороны заказчика. Следует проверять не только сроки, но и качество работы аутстафферов на соответствие заявленным требованиям.

Мотивация

Кроме достойной оплаты труда, важно мотивировать аутстафферов через обратную связь, подчеркивание важности их роли, предоставление комфортных условий работы.

Вовлечение во внутренние процессы

Эффективный способ повысить мотивацию - максимально вовлекать аутстафферов во внутренние процессы, общение с внутренними командами. Это поможет им ощутить свою причастность к общему делу.

Стандарты и процессы

Необходимо ввести аутстафферов в курс принятых в компании стандартов кодирования, разработки, процессов тестирования, контроля качества и т.д. Это обеспечит соответствие их работы общим подходам.

Регулярные синхронизирующие встречи

Рекомендуется проводить общие встречи по проектам с участием аутстафферов. Это будет способствовать взаимопониманию, обмену информацией, повышению эффективности.

Риски аутстаффинга и их минимизация

Любая модель сотрудничества несет определенные риски, и аутстафф разработчиков - не исключение. Рассмотрим основные угрозы, которые несет аутстаффинг, и как можно минимизировать их вероятность.

Некомпетентные или недобросовестные исполнители

Как и при найме штатных сотрудников, есть риск столкнуться с разработчиками, которые некомпетентны или просто не выполняют работу должным образом.

Эту проблему можно решить несколькими способами:

тщательный отбор аутстафферов на этапе сотрудничества с провайдером;

внедрение системы рейтингования или KPI (key performance indicators) — это числовые показатели деятельности для оценки эффективности;

возможность гибкой замены аутстаффера в случае неудовлетворительных результатов.

Утечка конфиденциальных данных

При работе аутстафферов существует риск утечки данных компании-заказчика, в том числе конфиденциальной информации.

Этого можно избежать следующими способами:

подписание жестких NDA (соглашений о неразглашении);

ограничение доступа к данным на уровне политик безопасности;

использование защищенных каналов передачи информации.

Снижение лояльности аутстафферов

По сравнению со штатными сотрудниками, у аутстафферов может быть меньший уровень лояльности и вовлеченности в работу компании.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется:

вовлекать аутстафферов в общие процессы и коммуникацию;

поощрять инициативу и предложения по оптимизации;

проводить team building (тимби́лдинг) мероприятия;

предоставлять комфортные условия работы.

При грамотном подходе каждый из ключевых рисков аутстаффинга можно свести к минимуму.

Выводы

Подводя итог, можно сделать следующие ключевые выводы об аутстаффе разработчиков:

Услуга позволяет оптимизировать процессы разработки ПО за счет гибкого привлечения IT-специалистов по мере необходимости.

Основные преимущества — экономия бюджета, гибкость команды, доступ к редким профилям и минимизация рисков.

Подходит широкому кругу компаний - от стартапов до крупных корпораций.

Ключевые факторы успеха — выбор проверенного поставщика услуг, четкая постановка задач, контроль качества и вовлечение аутстафферов.

Главные риски — некомпетентные исполнители, утечки данных, снижение лояльности. Их можно минимизировать грамотной организацией процессов.

При правильном подходе аутстаффинг позволяет выстроить гибкую и эффективную модель разработки ПО.

Таким образом, аутстаффинг — это надежный инструмент оптимизации ИТ-процессов и повышения гибкости разработки, который стоит рассмотреть любой современной компании.