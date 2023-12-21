Алтайский ученый и крупный агроснабженец вошли в престижный рейтинг лидеров АПК страны

Минсельхоз России совместно с Россельхозбанком впервые в 2023 году составили рейтинг «Соль земли». В ТОР-100 вошли видные представители агропромышленного комплекса. Есть среди них и те, кто работают в Алтайском крае. Наш регион традиционно выделяется своими достижениями в агропромышленном комплексе, являясь одним из лидеров страны.

Чем еще отличился регион

Алтайский край традиционно входит в число регионов-лидеров по развитию агропромышленного комплекса России.

Даже несмотря на сложные погодные условия по качественным характеристикам полученного зерна Алтай в десятке лучших по стране в 2023 году.

По объемам производства гречихи края вновь в лидерах. В нынешнем году ее собрано более 900 тыс тонн, что является рекордно высоким показателем.

Хорошие показатели на фоне остальных субъектов демонстрирует алтайское животноводство. В 2023 году надой на одну корову в регионе впервые превысит 6 тыс. кг молока.

Надо отметить, что стабильному развитию агропромышленного комплекса способствует эффективная государственная поддержка.

Так, в конце 2023 году аграриям дополнительно выделено 580 млн рублей «зерновых» субсидий из резервного фонда Правительства России. По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина, повышенная ставка предусмотрена для районов степной зоны, которые в этом году сильно пострадали от засухи.

В общей сложности из краевого и федерального бюджетов в АПК региона направлено более 3 млрд рублей. Объем господдержки последние годы остается стабильно высоким.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Хорошие, пусть и предварительные, результаты уходящего сезона говорят сами за себя. 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 млн тонн масличных культур, прирост по различным сферам животноводства. Все это позволяет вместе гордиться успехами нашего края, которые были бы невозможны без крупных сельхозпроизводителей и фермеров, ученых, инженеров, трактористов-машинистов и многих других работников этой важной отрасли не только для Алтая, но и для всей страны.

Кого отметили эксперты

В престижный федеральный рейтинг «Соль земли» вошли два представителя Алтайского края.

В специальной номинации, связанной с наукой и образовательной деятельностью, одним из победителей стал Владимир Беляев, заведующий кафедры сельскохозяйственной техники и технологий Алтайского государственного аграрного университета.

Федеральные эксперты также отметили Алексея Королева, главного инженера торгового дома «Алтай». Компания является поставщиком сельскохозяйственной техники крупнейших отечественных производителей, а так же стран ближнего зарубежья.

Как составлялся рейтинг

Выбор лауреатов проходил в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и, наконец, финальный — публикация результатов.

Как пишет «Коммерсант», всего в рейтинге приняли участие почти представители 600 различных компаний, среди кандидатов 22% женщин и 78% мужчин.

Заявки на участие подавали управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители по направлениям.

Победителей по итогам года в ходе голосования оценивали сами кандидаты, участники рейтинга. На первое место выходило не столько известность кандидата, сколько конкретные достижения в бизнесе за отчетный период, поэтому шансы на победу были у всех.