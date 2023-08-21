Алтайский край вошел в тройку лидеров по производству меда

Эксперты Россельхозбанка в рамках Медового Спаса провели исследование производства и потребления меда в России. По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1 % потребления.

-Год выдался для медовиков сложным. Цветение хорошее, но в начале лета засуха, а сейчас навалились дожди и не дали нам собрать перед медовым спасом последний мед. В дождь пчелы не летают, а значит и качки нет. Дожди идут каждый день. В нашем Советском районе очень много гречишных посевов, цветение злака еще не закончилось, поэтому надежда остается. Наш гречишный мед очень пахучий, имеет явный медовый вкус и у нас его с охотой покупают кондитерские предприятия и постоянные клиенты. Мы зарегистрированы на платформе Свое Родное Россельхозбанка, что тоже помогает продвижению нашего мёда, - рассказал потомственный пчеловод в 3 поколении Сергей Бачурин из Советского района Алтайского края.

Производство

С 2017 г. производство меда растет со средним темпом 1% в год. В 2022 г. было произведено чуть больше 67 тыс. т. В топ-5 медоносных регионов вошли Республика Башкирия (7 тыс. т), Алтайский край (4,6 тыс. т), Воронежская область (4,4 тыс. т.), Татарстан (4,1 тыс. т) и Краснодарский край (3,5 тыс. т). Из регионов-лидеров быстрее всего растет производство меда в Воронежской области. Средний темп прироста за последние пять лет здесь составил 21%. В остальных вошедших в топ-5 регионах этот показатель не превышал 5%.

Диаграмма. Фото: АО «Россельхозбанк» .

По данным официальной статистики в 2022 году в Российской Федерации насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных организациях 1,7 % пчелосемей, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) – 4,6 % пчелосемей. При этом производство меда в КФХ растет опережающими темпами - в 2022 году прирост составил 14,3%, во всех категориях хозяйств - 3,8%.

Поддержка российских фермеров-пчеловодов

Россельхозбанк оказывает пчеловодам не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также поддерживает фермеров посредством ресурсов собственной экосистемы «Свое». Так, на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное размещена медовая продукция от более 500 производителей. Всего за прошлый год на маркетплейсе было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – свыше 17 тонн. Регионами – лидерами по продаже меда в первом полугодии 2023 г. стали Московская, Брянская и Смоленская области.

Кроме того, пользуются популярностью туры на «пчелиные фермы», размещенные на агрегаторе агропутешествий от РСХБ - Свое За городом. На данный момент на ресурсе размещены туры на 19 пасек, с начала года их посетило около 500 человек, что в 3 раза превысило показатели за весь прошлый год как по количеству фермеров, так и по количеству посетителей.

АО «Россельхозбанк»