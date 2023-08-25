Алтайский край - ключевой регион России

Образ будущего и стратегию развития Алтайского края на ближайшие десятилетия обсудили руководители государственных и бизнес-структур на круглом столе, прошедшем в Барнауле 24 августа.

Как развивается Алтай

Алтайский край прошел несколько волн модернизации. Одна из них была связана со становлением горнозаводской отрасли, затем импульс развитию региона придали строительство Транссиба и столыпинские реформы. В годы Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано свыше 100 заводов и предприятий, сформировавших основу промышленности региона.

Освоение целинных земель сделало Алтайский край одной из главных житниц России и дало толчок к развитию сельского хозяйства. Историческая формула развития Алтая заключается в наложении масштабных стратегических вызовов, встающих перед Россией, на географическое положение края.

Руководители государственных и бизнес-структур. Фото: Александр Коровниченко/Комсомольская правда.

Регион привлек внимание Москвы

Участники круглого стола отметили, что правительство РФ уже рассматривает Алтайский край в качестве одного из ключевых регионов в «развороте на Восток». Это проявляется в участившихся визитах в регион федеральных министров, росту инвестиций в транспортную инфраструктуру и создание новых точек роста.

Только лишь этим летом в Алтайский край приезжали вице-премьер Денис Мантуров, министр эконмического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков. Губернатор края также встречался в июле с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Ворота в Азию

Сегодня перед Россией вновь стоит большой геополитический вызов: сформировать устойчивые экономические и культурные связи со странами Востока. И у Алтайского края вновь появляется исторический шанс — стать одним из ключевых логистических, кадровых и промышленных хабов России. Правительство края при поддержке федерального центра уже создает новые точки роста.

Руководители государственных и бизнес-структур. Фото: Александр Коровниченко/Комсомольская правда.

В сельском хозяйстве это — сухопутный зерновой коридор и кластер сельхозмашиностроения, в промышленности — фармацевтический кластер в Бийске, реализуются проекты в туристической отрасли. Как рассказал глава минэкономразвития региона, вице-губернатор Анатолий Нагорнов, каждый рубль, вложенный государством в развитие края, приносит в экономику Алтайского края 5-6 рублей частных инвестиций.

Анатолий Нагорнов,

вице-губернатор Алтайского края:

Федеральный центр делает ставку на развитие, занятость, рост зарплат. На сегодня мы имеем поддержку федерации и наша задача — продолжить реализацию уже начатых проектов и генерировать новые. Мы видим, что в России идет подготовка «к развороту» на Восток. Алтайский край является одним из ключевых регионов в этой работе.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 20 ЛЕТ СПУСТЯ

Промышленный комплекс

Рассуждая о перспективах агропромышленного комплекса региона, глава краевого минпромэнерго Вячеслав Химочка указал, что у промышленности потенциал роста выше, чем у сельского хозяйства.

Руководители государственных и бизнес-структур. Фото: Александр Коровниченко/Комсомольская правда.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго Алтайского края:

Мы видим так, что диверсификации сильной дальше не будет, поскольку основные отрасли промышленности уже сформировались, а доля промышленности в структуре валового регионального продукта будет увеличиваться. Уже к 2030 году она вырастет с 23% до 28-30%, никаких ограничений для этого мы не видим.

Агросектор

Впрочем, глава предприятия по производству сельскохозяйственной техники, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Дмитрий Беляев считает, что потенциал аграрного сектора далеко не исчерпан. По его мнению, урожайность в регионе можно увеличить вдвое.

Руководители государственных и бизнес-структур. Фото: Александр Коровниченко/Комсомольская правда.

Для этого нужно лишь сохранять темпы технического перевооружения и соответствующие меры поддержки, вроде льготного кредитования, а также заниматься удобрением и мелиорацией.

Дмитрий Беляев,

депутат АКЗС: