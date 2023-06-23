25 июня
﻿
Экономика

Алтайский бизнес снова атакован корпорацией с Сейшельских островов

22 июня зарегистрированная на Сейшельских островах компания «КМА Концептс Лимитед» начала бомбардировать предпринимателей Алтайского края судебными исками.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Кругленькая сумма

«Первая ласточка» прилетела еще 21 июня — сейшельская фирма подала иск на 10 тыс. рублей к индивидуальной предпринимательнице, торгующей игрушками. 22 июня подано сразу три иска: на 10, 30 и 50 тыс. рублей.

Предмет иска пока не раскрывается, однако наиболее вероятно, что речь идет о споре относительно прав на интеллектуальную собственность. «КМА Концептс Лимитед» — владелец бренда Stikbot, выпускающего детские игрушки.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Дубль два

Это не первое наступление сейшельцев на алтайский бизнес — в апреле 2021 года компания подавала 15 исков к ИП и юрлицам края нарушение исключительного права на товарный знак. В общей сложности она потребовала с них 850 тыс. рублей.

Однако 9 из 15 исков удовлетворены лишь частично, еще по одному производство и вовсе было прекращено. Всего сейшельцам присудили 590 тыс. рублей. Двое бизнесменов пытались оспорить решение в апелляционном суде, но проиграли.

При чем здесь Красноярск?

В ряде исков в качестве третьего лица фигурирует НП «Красноярск против пиратства». Это организация, которая уже на протяжении многих лет служит посредником в подобных делах. Сотрудники мониторят торговые точки в различных городах Сибири, а затем инициируют судебные иски о нарушении прав на интеллектуальную собственность.

В 2019 году при участии НП в Сибири прошла крупная антипиратская кампания — корейская компания Roi Visual Co подала 75 исков к сибирским предпринимателям, нарушившим ее авторские права на бренд «Робокар Поли».

«Красноярск против пиратства» помогал судиться с алтайскими бизнесменами правообладателю бренда «Свинка Пеппа» — британской компании Entertainment One UK, а также участвовал в кампаниях по взысканию с предпринимателей Алтая денег за использование брендов образов персонажей мультфильмов «Маша и медведь», «Лунтик» и «Фиксики».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость