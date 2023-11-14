В полях Алтайского края обнаружили опасную болезнь, грозящую серьезными проблемами

Тему болезни растений на экспертном совете, посвященном развитию сельского хозяйства региона, поднял директор предприятия "Гея" (Целинный район) Александр Кутилин.
По его мнению, фузариоз, вероятнее всего, появился в Алтайском крае вместе с сельхозкультурами иностранной селекции. В 2023 году заболевание проявилось, например, на ячмене.
"Не было никогда такой болезни, наверное, завезли мы ее, плюс размножили с иностранными сортами. Теперь она есть, и это большая проблема. В Алтайском крае бывает тепло и сыро. В период цветения в этом году дожди тоже были. Как следствие, пшеница тоже поймала фузариоз", - рассказал Александр Кутилин.
Обеспокоены сложившейся ситуацией и переработчики. Как рассказала Татьяна Россоха, коммерческий директор "Алейскзернопродукта", в 2023 году действительно много зерна, пораженного болезнью.
"Фузариозное зерно мы не перерабатываем и не принимаем. Но на рынке оно есть и в большом количестве", - отметила эксперт.
По данным на начало ноября, в Алтайском крае собрано 4,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Чем опасен фузариоз
Зерна, пораженные фузариозом, становятся бесцветными, иногда с розовым оттенком, поверхность морщинистая. Семя становится хрупким, снижается стекловидность, погибает зародыш, который можно увидеть в виде темной точки на срезе.
Фузариоз зерна является особо опасным заболеванием, поскольку приводит не только к падению урожая и снижения семенных качеств, но и ухудшает его продовольственное и кормовое качество.
В зерне накапливаются продукты жизнедеятельности грибов – микотоксинов.