6 февраля
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Экономика
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Алтайские предприниматели получили более 15 тыс. услуг в Центре «Мой бизнес»

По словам руководителя Центра Антона Слободчикова, самыми популярными услугами в прошлом году стали консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, маркетингу, сертификации, сопровождению в закупках, регистрации товарного знака, размещению на маркетплейсах, выбору режима налогообложения, а также бесплатное обучение, поручительства перед финансовыми организациями, имущественная поддержка, возможность участия в бизнес-миссиях и международных выставках в России и за рубежом.

Региональный центр «Мой бизнес» оказывает различные виды поддержки в рамках национального проекта.
Региональный центр «Мой бизнес» оказывает различные виды поддержки в рамках национального проекта.
Фото предоставлено центром «Мой бизнес» .

Подробнее о том, как «Мой бизнес» активно содействует увеличению числа краевых предпринимателей, среди которых есть даже школьники, читай по ссылке.

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