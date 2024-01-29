Алтайские производители получили новые вагоны

25 января 2024 г. состоялось знаковое событие для ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. В рамках сотрудничества с АО «Алтайвагон» на поставку крытых вагонов предприятие получило первую партию вагонов.

В рамках сотрудничества с АО «Алтайвагон» на поставку крытых вагонов предприятие получило первую партию вагонов.

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова приобретает собственный подвижной состав с 2018 года, первыми среди мукомолов России. Увеличение числа вагонов позволяет в более короткие сроки доставлять сырье и отправлять готовую продукцию в адрес партнеров компании, существенно сокращать издержки за счет отсутствия арендной платы за пользование вагонами.

В настоящий момент в собственности предприятия 70 вагонов-хопперов для перевозки сыпучего сырья либо отгрузки комбикормов и отрубей насыпью в адрес покупателей, а также в течение месяца количество крытых вагонов для отгрузки готовой продукции увеличится до 200 единиц.

В рамках сотрудничества с АО «Алтайвагон» на поставку крытых вагонов предприятие получило первую партию вагонов. Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Алейскзернопродукт» им . С.Н. Старовойтова.

На сегодняшний день ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова единственное в России зерноперерабатывающее предприятие, которое имеет в собственности столь внушительный парк вагонов. География поставок алейской продукции очень обширна: от морских портов Азовского моря до Сахалина и Камчатки, а также в страны СНГ, Монголии, Китая и КНДР.

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