«Алтайлес» запустил чат-бот, который принимает обращения для проверки законности рубок

Для этого понадобится ввести следующие данные: название административного района, ближайшего населенного пункта или координаты места, добавить фото/видео (деляночного столба, если есть), адрес электронной почты. Ответ придет в течение суток на почту и будет опубликован на этом канале.
Если указанный участок не будет относиться к предприятиям холдинга, обратившийся получит контакты компетентных ведомств.
Чат-бот всегда можно найти в закрепленных сообщениях вверху канала, по адресу @Rubki_bot или написать в поиске «Проверка рубок».