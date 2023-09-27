28 сентября
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Экономика
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«Алтайлес» запустил чат-бот, который принимает обращения для проверки законности рубок

Сообщаем, что холдинг «Алтайлес» запустил чат-бот @Rubki_bot, который принимает обращения для проверки законности рубок на арендованных компанией участках. Заполнение заявки занимает не более двух минут.

«Алтайлес» принимает обращения для проверки законности рубок.
«Алтайлес» принимает обращения для проверки законности рубок.
компания «Алтайлес».

Для этого понадобится ввести следующие данные: название административного района, ближайшего населенного пункта или координаты места, добавить фото/видео (деляночного столба, если есть), адрес электронной почты. Ответ придет в течение суток на почту и будет опубликован на этом канале.



Если указанный участок не будет относиться к предприятиям холдинга, обратившийся получит контакты компетентных ведомств.

Чат-бот всегда можно найти в закрепленных сообщениях вверху канала, по адресу @Rubki_bot или написать в поиске «Проверка рубок».

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  • ООО ЛХК "Алтайлес"

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