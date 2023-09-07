Алтай вошел в пятерку регионов РФ, меньше всех тратящихся на софт

Республика Алтай вошла в пятерку субъектов РФ, меньше всех тратящихся на создание и приобретение программного обеспечения. Между тем, ряд других регионов Сибирского федерального округа (СФО) оказался в числе лидеров по таким расходам. Подробности — в материале altapress.ru.

Сибирские аутсайдеры

Совокупные расходы предприятий Республики Алтай на покупку и разработку программного обеспечения за 2022 год составили 804 тыс. рублей. Меньшие показатели фиксировались лишь в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Калмыкии.

Между тем, если рассматривать средние затраты на каждое предприятие, то Республика Алтай окажется на шестом месте с конца общероссийского списка с показателем 9,3 тыс. рублей. На седьмом будет Тыва — 10,4 тыс. рублей.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Сибирские передовики

Новосибирская область и Красноярский край вошли в десятку российских регионов, тратящих на софт наиболее крупные суммы. Первая израсходовала на это 2,5 млрд рублей, второй — 3,63 млрд. Край занял седьмое место в общероссийском рейтинге, область — девятое.

Вместе с тем, если смотреть по средним затратам на отдельное предприятие, то в десятке останется только Красноярский край — на девятом месте с показателем 2,6 млн рублей. Это, кстати, даже больше, чем в замыкающей десятку Москве, предприятия которой тратили 2,3 млн.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Суммарные и персональные затраты

Суммарные расходы организаций регионов СФО на софт: Республика Алтай — 804 тыс. рублей;

Республика Тыва — 909 тыс. рублей;

Республика Хакасия — 87,9 млн рублей;

Алтайский край — 91,1 млн рублей;

Кемеровская область — 804,7 млн рублей;

Томская область — 998,6 млн рублей;

Омская область — 1,75 млрд рублей;

Иркутская область — 1,95 млрд рублей;

Новосибирская область — 2,5 млрд рублей;

Красноярский край — 3,63 млрд рублей. Расходы на каждое отдельное предприятие: Республика Алтай — 9,3 тыс. рублей;

Республика Тыва — 10,4 тыс. рублей;

Алтайский край — 96,1 тыс. рублей;

Республика Хакасия — 350,3 тыс. рублей;

Кемеровская область — 771,6 тыс. рублей;

Новосибирская область — 1,4 млн рублей;

Томская область — 1,4 млн рублей;

Иркутская область — 1,9 млн рублей;

Омская область — 2,2 млн рублей;

Красноярский край — 2,6 млн рублей.

Величина совокупных затрат во многом обусловлена численностью населения регионов, поэтому средняя сумма расходов на каждое отдельное предприятие будет более показательным параметром. Если ориентироваться на него, то лидерами округа будут Красноярский край и Омская область — только здесь затраты на одно предприятие превышают 2 млн рублей.

Интернет. Сеть. Программирование. СС0

Разбивка по отраслям

Если смотреть по отраслям, то основные инвестиции приходятся на предприятия из профильных сфер: IT, связь, телевидение и радио, издательская деятельность и т.д. В 2022 году они потратили на софт 131,3 млрд рублей.

Предприятия обрабатывающей промышленности вложили 61,2 млрд рублей, торговые — 35 млрд. Компании, работающие в сфере юриспруденции, аудита, проектирования, науки и рекламы, израсходовали 27,5 млрд рублей, предприятия транспортной отрасли и складского хозяйства — 14 млрд.

Деньги. altapress.ru

Общероссийская ситуация

Всего крупные и средние организации РФ в 2022 году потратили на разработку и покупку программного обеспечения 310 млрд рублей. Это рекордный показатель за всю историю. За последние пять лет такие расходы увеличились в 2,7 раза.

Президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова отмечает существенный рост спроса на отечественное ПО после ухода с рынка западных вендоров.

Елена Трубникова,

президент FinExpertiza:

Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной IT-отрасли. Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей IT-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, реализуемыми российскими корпорациями.

По ее мнению, господдержка IT-отрасли, и ускорение темпов замещения западного софта повлечет дальнейший рост расходов российских предприятий на программное обеспечение.