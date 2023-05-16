17 мая
﻿
Экономика

Алтай отличился в рейтинге социально-экономического развития регионов за 2022 год

Один из регионов Сибири попал в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию, и сразу два — в пятерку аутсайдеров. Речь о Красноярском крае, занявшем 10 место, а также Республиках Алтай и Тыва, оказавшихся на 82 и 83 строках соответственно.

График.
График.
Фото: freepik, автор creativeart.

Большой разброс

В рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ за 2022 год, подготовленном «РИА Новости», регионы Сибирского федерального округа разбросало друг от друга довольно далеко. Ряд из них попал на верхние строки, другим же похвастаться оказалось нечем.

Аутсайдерами округа традиционно стали национальные республики: Хакасия, Тыва и Алтай. Причем, если Хакасия заняла 65 место, то Алтай и Тыва по-прежнему находятся «на дне» рейтинга. Хуже их проявили себя только Калмыкия и Еврейская автономная область.

Жители Тывы скачут по дороге на празднике животноводов.
Жители Тывы скачут по дороге на празднике животноводов.
gov.tuva.ru

Сибирский рейтинг

Места регионов СФО в общероссийском рейтинге:

  • Красноярский край — 10;
  • Кузбасс — 16;
  • Иркутская область — 18;
  • Новосибирская область — 23;
  • Омская область — 37;
  • Алтайский край — 40;
  • Томская область — 50;
  • Республика Хакасия — 65;
  • Республика Алтай — 82;
  • Республика Тыва — 83.
График, ручка, очки.
График, ручка, очки.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Динамика развития регионов Сибири

По сравнению с 2021 годом оба Алтая и Тыва остались на прежних позициях, Красноярский край опустился с девятого на 10 место, а Омская область — с 35-го на 37-е. Остальные регионы Сибири улучшили свои показатели.

Самый внушительный рывок совершила Хакасия, поднявшаяся сразу на восемь строк — с 73-го на 65-е место. На шесть пунктов поднялся Кузбасс — с 22-го на 16-е место, на три — Иркутская область, переместившаяся с 21-го на 18-е место. Новосибирская область поднялась на одну строку — с 24-го на 23 место.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость