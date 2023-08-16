17 августа
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Экономика

Алтай отдает Москве лишь 1% собранных налогов. Сколько платят остальные регионы Сибири?

Сибирский федеральный округ (СФО) в январе-мае 2023 года обеспечил 8,5% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет — 1,13 трлн рублей. Больше всех внес Красноярский край, отдавший Москве почти половину собранных денег, меньше всех — Республика Алтай, отославшая федеральному центру лишь 1% собранного.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com

Сибирские доноры

Главными донорами Сибири, помимо Красноярского края, стали Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области. Красноярский край перечислил Москве 146,5 млрд рублей. Это 2,3% всех налоговых поступлений федерального бюджета. Иркутская область обеспечила бюджету 1,7% поступлений, отдав 116,5 млрд рублей.

Новосибирская и Кемеровская области принесли примерно поровну — по 1,1%. Первая перечислила Москве 42,6 млрд рублей, вторая — 38,3 млрд. Поступления от каждого из оставшихся регионов округа составили менее 1% всех поступлений федерального бюджета.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Сущие копейки

0,9% дала Омская область, перечислившая почти 41,4 млрд рублей, 0,8% — Томская, отдавшая 80,8 млрд. Вклад Алтайского края составил 0,4% или 19,3 млрд рублей. Меньше всех внесли в бюджет национальные республики Сибири.

До 0,1% дотянула только Хакасия, перечислившая менее 4,7 млрд рублей. Тыва и Алтай дали менее 0,1%. Первая внесла 1 млрд, а вторая — всего 30 млн рублей. Это самый низкий показатель по всему СФО.

График, монеты.
График, монеты.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

От каждого — свое

Каждый регион Сибири, собирая налоги, отправляет в федеральный бюджет свой процент. В январе-мае субъекты распределились следующим образом:

  • Томская область — 73,2%;
  • Иркутская область — 52,3%;
  • Красноярский край — 48,5%;
  • Омская область — 34,3%;
  • Алтайский край — 33,9%;
  • Новосибирская область — 29,7%;
  • Кемеровская область — 25,8%;
  • Республика Хакасия — 25,7%;
  • Республика Тыва — 22,5%;
  • Республика Алтай — 1%.

Таким образом, самым «щедрым» регионом оказалась Томская область, перечисляющая федеральному центру почти три четверти заработанного, а наиболее «прижимистым» — Республика Алтай, поделившаяся с Москвой всего 1% собранного.

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