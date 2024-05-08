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Экономика

Алкоголь не будут продавать в Барнауле на 9 мая

Горожанам напомнили, что в День Победы продажа спиртных напитков будет запрещена. Об этом сообщили в мэрии.

9 мая 2024 года отмечают 79 годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Розничная продажа алкогольной продукции в этот день не допускается в соответствии с законом О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

Ответственность за нарушение правил продажи влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией продукции; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей также с возможной конфискацией продукции.

Ранее в мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы.

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