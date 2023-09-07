Алексей Алехин назначен президентом фармацевтической компании «Алтайвитамины»

1 сентября 2023 года к руководству фармацевтической компании «Алтайвитамины» присоединился Алексей Алехин в должности президента компании. Ранее он занимал должность советника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Алексей Алехин будет курировать развитие компании «Алтайвитамины» и помогать команде реализовывать новые стратегические цели и задачи, которые стоят перед предприятием.

Отметим, что в течение последних 12 лет Алексей Алехин продолжает работать в сфере развития отечественной фармацевтической промышленности. Кроме того, он является одним из авторов «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» («ФАРМА-2030»).

Алексей Алехин. Фото предоставлено компанией «Алтайвитамины».

«Алтайвитамины» — крупнейшее отечественное фармацевтическое предприятие, входит в Группу компаний «Арнест». Основанное в 1949 году в Алтайском крае, сегодня предприятие «Алтайвитамины» производит лекарственные средства в ключевых социально значимых областях (кардиология, оториноларингология, акушерство и гинекология, пульмонология, стоматология), биологически активные добавки и лечебное питание. Особенностью препаратов является природное сырье растительного, животного и минерального происхождения из Алтая и качественные субстанции. Продукция производится в соответствии с международным стандартом GMP.

Сегодня компанией «Алтайвитамины» принят вектор на модернизацию и расширение производства, укрепление позиций на фармацевтическом рынке. Важным событием для предприятия «Алтайвитамины» и всей Группы «Арнест» стало назначение Алексея Алехина на должность президента фармацевтической компании «Алтайвитамины».