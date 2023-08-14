Разметать по бревнышку. Снос ветхого жилья в Барнауле бьет рекорды

Снос ветхого жилья в Барнауле снова бьет все рекорды. В 2023 году планируется снести 79 старых зданий, на это выделяется 103,9 млн рублей. К настоящему времени уже снесено 47. В прошлом году был снесен 51 дом — это почти столько же, сколько за три предыдущих года (53 объекта).

Снос — не вопрос

По запросу «Выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома в г. Барнауле» на портале госзакупок за 2023 год обнаружилось 62 соответствующих тендера. Начальная стоимость работ по сносу варьируется в довольно широком диапазоне. «Средний чек» составляет примерно 2-4 млн рублей, но встречаются и суммы, выходящие далеко за пределы.

Например, за снос одноэтажного бревенчатого дома на ул. Водников, 41 администрация Барнаула предлагала 309 тыс. рублей, причем победивший в конкурсе подрядчик в итоге согласился взять за работу менее 50 тыс. А вот за снос кирпичной четырехэтажки на ул. Советской Армии, 85 предлагается уже более 9,1 млн рублей.

Снос дома на ул. Ярных, 25. barnaul.org

Экономная экономика

Анализ тендеров на снос ветхого жилья в Барнауле показывает, что желающих на торги заявляется, как правило, несколько: по две-пять компаний. Это приводит к тому, что первоначальная цена снижается весьма существенно — часто в несколько раз.

Если говорить о наиболее дорогих закупках, то за тендер на снос здания на Бульваре 9-го января стоимостью более 5,2 млн рублей боролись пять участников, сбив итоговую цену до 1,4 млн рублей. С 7,3 до 4 млн рублей подешевел снос дома №17 на ул. Эмилии Алексеевой — за него также боролись пять участников.

В Барнауле сносят еще один аварийный дом. barnaul.org

При этом от первоначальной цены количество участников торгов не зависит — дешевые тендеры так же популярны, как и дорогие. На аукционы по объектам стоимостью менее 1 млн рублей стабильно заявляется по четыре-пять компаний. А за одну из самых мелких закупок — на 630 тыс. рублей — торговались сразу восемь участников, сбивших цену до 187 тыс. рублей.

Подрядчики уже есть

Упоминавшийся выше самый дорогой тендер стоимостью 9 млн рублей — единственный, по которому на момент подготовки материала не было завершено определение поставщика. По четырем закупкам (в том числе, одной из самых дорогих — стоимостью более 6 млн рублей) определение поставщика было отменено, а на оставшиеся 58 — уже найдены подрядчики.

Снос дома на пр. Ленина. Анна Зайкова

В пресс-службе администрации Барнаула «Свободному курсу» сообщили, что какого-то основного подрядчика, наиболее часто сносящего здания в городе, у них нет, однако мы нашли пару компаний, которые в действительности занимаются этим чаще остальных.

В одной из таких фирм нам рассказали, что фактически снос каждого здания — это абсолютно индивидуальный процесс и говорить о каком-то шаблоне здесь не приходится. Также там отметили, что ни разу не находили подтверждения легендам о спрятанных в стенах старых зданий кладах — даже в столетних домах таковых ни разу не обнаруживалось.

Аварийную двухэтажку сносят на пр. Ленина, 129 к. 2 в Барнауле. 11.10.2022. Надежда Тарасенко, altapress.ru.

Проблемы новой застройки

Замена старых домов на современные ставит перед городом новые проблемы. Существующая тенденция повышения высотности жилья неизбежно поднимет вопрос нагрузки на инфраструктуру. Выдержат ли коммуникации замену нескольких двухэтажных домов кварталом 16-этажек? И речь не только об инженерных системах — водоснабжении и водоотведении, а также и о линиях электропередач и отопления.

Повышение плотности населения увеличит нагрузку на поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты. Кроме того, уже сейчас в Барнауле в полный рост стоит проблема парковок, и уплотнение застройки ее только усилит. В июне в городе даже назревала точка социального напряжения из-за планов застройки частного сектора в центре города.

Снос дома на ул. Привокзальная, 17. altapress.ru.

Прибрежный квартал

Речь о планах реновации микрорайона неподалеку от берега Ковша площадью 14,2 га. Здесь расположено пять малоэтажных домов и 156 частных. Вместо них планируется построить 13 высоток от 7 до 17 этажей. Большинство участников общественных обсуждений выступили резко против.

Жители указывают, что в близлежащих школах и детских садах уже сейчас не хватает мест, а возле домов — парковок. Некоторые отмечают, что в районе проложены старые трубы и беспокоятся, что резкий рост потребления кратно увеличит количество коммунальных аварий.

Снос дома по пр. Ленина, 133 barnaul.org

Реновации пока не видать

Впрочем, эксперты отмечают, что снос ветхого жилья в Барнауле — работа, конечно, системная, но не с точки зрения градостроительства. Речи о целенаправленной расчистке кварталов под строительство новых жилых комплексов не идет, и широкий масштаб работ в этом году вовсе не является, например, шагом к долгожданной реновации Потока.

Относительно последней руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов выражал мнение, что без помощи федеральных программ город сам не справится, но соответствующий проект, тем не менее, разрабатывать нужно. По его словам, двухэтажные здания здесь можно расселять и сносить, но это следует делать с умом.

Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс".

Вариантов много — начиная от модернизации коммуникаций и инженерных сетей до ограничения этажности новых зданий. К какому из них склоняется администрация Барнаула, выяснить не удалось — на соответствующий официальный запрос «Свободному курсу» на момент сдачи материала в печать отвечать не стали, несмотря на истечение установленного срока.