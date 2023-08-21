21 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Дом и дача

Не врут и не краснеют. Как спасти урожай помидоров холодного августа 2023 года

Дачники Алтайского края в августе столкнулись с проблемой созревания овощей. Из-за продолжительных дождей и похолоданий остается неспелой самая долгожданная культура всех огородников — томат.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Как выиграть заслуженный урожай в борьбе с непогодой рассказывает "Огород.ru".

Как помочь помидорам в непогоду:

  • Сразу после дождя отряхивать кусты от капель воды.
  • Сделать подвязывание.

У склонившихся к земле растений больше шансов подхватить болезнь или пострадать от вредителей. А появившиеся плоды на сырой земле быстро загнивают. Также подвязанным кустам достается больше дефицитного солнца.

  • Провести прищипывание и пасынкование.

Благодаря удалению лишней листвы улучшается циркуляция воздуха у стебля и к плодам попадает больше солнечного света. Это поможет избежать заражения грибковыми заболеваниями и позволит урожаю созреть быстрее.

  • Прорыхлить почву.

Влага будет испаряться активнее, не застаиваясь на грядке.Также рыхление спасет корни от загнивания и поспособствует их насыщению кислородом.

  • Замульчировать грядки.

Мульчирование - это прикрытие почвы между растениями слоем из опилок, соломы. Подойдет и опавшая листва. Мульча избавит почву от размывания, поможет впитать лишнюю воду и станет препятствием для роста сорняков.

  • Обработать кусты от болезней.

Болезни особенно проявляются в холодную и дождливую погоду, поэтому нужно обработать томаты защитными составами.

  • Внести подкормки с содержанием фосфора и калия.

Подкормки желательно вносить с низким содержанием азота. При высокой влажности томаты и без них активно пойдут в рост, а фосфора и калия им может не хватить.

Все эти нехитрые советы помогут спасти урожай. И поесть замечательные алтайские помидоры прямо с куста или в салате. А зимой — насладиться законсервированным томатным соком, различными соленьями из помидоров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость