Как ухаживать за помидорами в аномальную жару

Тепличные томаты в июне уже пора опрыскивать от паразитов. Помидоры могут подвергаться нападению вредителей – в июньскую жару эти мелкие сосущие насекомые превосходно себя чувствуют и стремительно размножаются.
Для борьбы с тепличными паразитами подойдет биопрепарат Фитоверм. Он не опасен для людей, не загрязняет урожай ядовитыми веществами.
В начале лета фитофтороз еще не актуален. Кусты начнут страдать от него в конце лета – в августе. В последних числах месяца уход за томатами в теплице становится интенсивнее.
Наступает время первых профилактических обработок против распространенных грибковых болезней:
- фитофтороза;
- кладоспориоза;
- альтернариоза.
Растения тщательно опрыскивают биологическими фунгицидами. Подойдут Фитоспорин, Серебромедин, Гамаир.
Важно
В июне на отдельных кустах могут появиться признаки вирусной мозаики: узоры на листьях из желтых и зеленых пятен, вздутия и скручивания пластин, отставание в росте, изменение формы верхних листочков. Такие растения нужно немедленно выдернуть – спасти их не выйдет.
Томат — теплолюбивое и требовательное к температуре растение.
Оптимальной температурой для роста и развития томата является температурный коридор:
- дневная температура от +21 до +25 градусов;
- ночная от +15 до +19 градусов.
Как регулировать температуру в теплице?
В теплице также могут быть весьма значительные перепады ночных и дневных температур, однако путем открытия и закрытия форточек и дверей теплицы температуру можно изменять:
- форточки и двери открываем днем, чтобы снизить температуру;
- наглухо закрываем теплицу на ночь. Это сохранит тепло и не допустит резкого колебания дневной и ночной температуры;
- для плодоношения томатов температура днем должна быть примерно +27 градусов, а ночью не ниже +21 градуса;
- в дождь и прохладу в теплице желательно понизить температуру до +21 градуса.
Если в огороде или в теплице слишком много солнца, устройте тень для растений. Для этой цели подойдет любая ткань от лутрасила до брезента. Растяните ее на опорах, чтобы укрыть растения в самый пик жары.
Поддерживайте корни прохладными — замульчируйте прикорневую зону и полейте.
СОРТА
Эти гибриды лучше всего выращивать в открытом грунте:
- Маргарита;
- Фунтик;
- Киржач.
Для выращивания в теплицах лучше всего использовать гибриды:
- Благовест;
- Гармония;
- Мастер;
- Маргарита;
- Кострома.
Интересно, что существуют гибриды томата, специально созданные для выращивания в теплицах крытых стеклом:
- Браво;
- Киржач;
- Фанат и Фаталист;
- кистевые томаты – Инстинкт, Интуиция и Самара.
Важное место в июньском уходе за томатами в открытом грунте и теплице занимают подкормки.
Отлично развитые растения формируют крепкие бутоны, а затем и вкусные плоды.
Чтобы увеличить будущий урожай, помидоры нужно подкормить комплексными составами Органик Микс для томатов, Фертика для пасленовых или Фертика Кристалон томатный.
Традиционно дачники используют нитроаммофоску в жидком виде и поливают помидоры один раз в неделю.
В июне нужно провести четыре подкормки томатов комплексным минеральным удобрением.
- Разведите одну чайную ложку нитроаммофоски в ведре воды объемом 10 л;
- Вылейте под каждый кустик по одному литру рабочего раствора.
Однако если почва на огороде или в теплице бедная, то можно вносить удобрения и дважды в неделю. Перебарщивать нельзя. Иначе растения легко перекормить, и они пойдут в рост в ущерб урожаю.
В жару нельзя перекармливать помидоры удобрениями. В аномальные температуры томаты нуждаются в большом количестве воды. Листовая подкормка с кальцием в таком случае будет очень полезна.
Важно
Опрыскивать томаты под прямыми лучами солнца не стоит — это может привести к солнечным ожогам. Лучше всего это делать ранним утром или вечером, когда еще прохладно. Для любителей органики есть альтернатива — молочная подкормка. В этом случае необходимо смешать молоко с водой, в пропорции 50/50, и обработать растения.
Обратите особое внимание на пасынкование — удалите у растений томата боковые побежки — в июне это важно и необходимо сделать.
Важно
Побеги томатов нельзя отрезать, нужно выламывать. Также избавьте растение от старых листочков, на которых заметны признаки болезни, и листочков, расположенных в самом низу.
Способы пасынкования разнятся в зависимости от сорта.
- Сорта активнорастущие индетерминантные, которые обычно формируют в один стебель, лишают всех боковых побегов;
- Сорта среднерослые полудетерминантные и слаборослые детерминантные можно формировать в два стебля. Тогда для второго стебелька вполне можно оставить верхний пасынок, расположенный над первой кисточкой. Все остальные боковые побежки, как и в предыдущем случае, нужно выломать из всех листовых пазух;
- Есть сорта, которые вообще не требуют пасынкования: Аляска, Бони-М и Бета.
В отличие от полива, пасынкование советуют проводить не вечером, а утром, когда растения в тургоре и пасынки очень легко выламываются.
Уход за томатами после высадки в теплицу включает немедленную подвязку кустов.
Для этого верхний конец шпагата нужно закрепить на металлическом каркасе сооружения или горизонтальной проволоке. А нижний — привязывать к основанию стебля или колышку. В открытом грунте помидоры подвязывают на кольях или шпалерах. Опоры можно установить сразу при высадки рассады или немного позже, когда кустики приживутся.
В июне, даже в холодных регионах, на томатах появляются первые завязи. Но часто дачники наблюдают неприятное явление – опадает завязь помидор. Июньскому опадению подвержены все томаты: детерминантные и индетерминантные, тепличные и открытого грунта.
Чтобы не потерять первые плоды, важно использовать средства для завязи томатов в теплице и открытом грунте. Стимуляторы плодообразования: "Бутон", "Скороспел".
Если вы не уверены, чем опрыскать помидоры для завязи, прочитайте инструкцию к каждому из перечисленных препаратов и выберите подходящий.
Из народных средств подходит борная кислота. Ее разводят водой из расчета один грамм на литр горячей воды. Остывшим раствором растения опрыскивают по листу, как только начнут появляться первые бутоны, а затем еще раз – во время цветения.
Смачивать листья нужно равномерно из пульверизатора, стараясь попадать на нижнюю сторону.
Обработку борной кислотой необходимо проводить каждые 10 дней - она безвредна.
От опыления напрямую зависит количество урожая. В июне можно произвести операцию по стимулированию опыления, особенно в защищенном грунте.
Один из способов будет встряхивание.
Для этого подойдите к каждому растению и аккуратно его встряхните.
В теплице, в июне, нужно встряхивать растения два раза в неделю, в открытом грунте — достаточно одного раза в неделю.
Другой способ — опрыскивание. Это можно делать в теплице, и в открытом грунте:
- сделайте 0,005% раствор 30% растворимого порошка гумата натрия;
- обработайте цветочные кисти в вечернее время.