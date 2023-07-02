Как и чем подкармливать помидоры в июле, чтобы получить здоровый урожай

Чтобы помидоры «заколосились», нужно правильно подкормить их в июле. «АиФ-Новосибирск» пишет, что именно во второй месяц лета можно сделать так, чтобы томаты уродились сладкими и вкусными.

Чтобы помидоры не выросли кислыми, их следует удобрить гуматом калия. Он благоприятно влияет на вкус плодов.

А рецепт «чудо-подкормки» несложный: одну большую ложку гумата калия размешайте в ведре воды. Готово!

Чтобы у томатов были «силы» на урожай, опытные садоводы рекомендуют поливать их другой смесью. В ведре воды соедините 1,5 кг золы и две ложки нитроаммофоски. Дальше процедите удобрение и полейте им помидоры.

Помидор. СС0.

Кроме того, опрыскивать томаты советуют подкормкой с нашатырем. Нужно взять примерно 10 мл этого вещества, влить в ведро воды и добавить 20-30 капель йода. А затем обработайте землю дважды с перерывом в 10 дней.

Ранее стало известно, что будет с помидорами, если регулярно рыхлить почву.

И, кстати, лайфхак: помидоры отпугивают комаров и мошек. Подробнее об этом — в нашем разборе «Ароматные советы».