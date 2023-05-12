Жемчужина автопрома. Уникальный автомобиль с восемью фарами продают за 800 тыс. рублей в Барнауле

Mitsuoka Galue 2007 года выпуска продают за 800 тыс. рублей в Барнауле. Они привлекает внимание своим необычным видом.

Mitsuoka Galue 2007 года выпуска за 800 тыс. рублей

Для дизайна Mitsuoka Galue характерны роскошь и уникальность японских авто. Внешний вид сочетает в себе черты британских и американских автомобилей.

Перед Mitsuoka Galue украшают три пары фар и небольшая, почти треугольная решетка радиатора. Бампер подчеркивают ярко-выраженные грани. Сзади установлены еще две фары.

Кузов автомобиля выкрашен в белый цвет с покрытием "хамелеон". Благодаря этому, автомобиль переливается на солнце, словно жемчужина.

Салон автомобиля отделан кожей молочного цвета и украшен вставками из дерева.

У Mitsuoka Galue бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическая коробка и 210 лошадиных сил.