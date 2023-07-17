Желтый, яркий, молодежный Toyota C-HR продают за 1,8 млн рублей в Барнауле

Toyota C-HR 2018 года выпуска продают за 1,8 млн рублей в Барнауле. Владелец называет его "настоящим японцем".

При разработке дизайна C-HR мастера придали ему задорную молодежную внешность. Главные особенности модели — ниспадающая линия крыши и «потайные» задние двери.

Салон сделали удобным и изысканным, его отделали черной кожей. В комплектацию модели включены мультимедийная система Toyota Touch с камерой заднего вида и 8-дюймовым экраном, а система интеллектуального входа и запуск без ключа, двухзонный климат-контроль.

Автомобиль оснащен современной системой безопасности. В него входят система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, система распознавания дорожных знаков, помощь при выезде задним ходом, предупреждение о сходе с полосы движения, автоматический дальний свет.

У Toyota C-HR бензиновый двигатель на 1,8 л, коробка передач - вариатор и 98 лошадиных сил.