Закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи (обновлено)

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, указывает Газета.Ru.

Мера — временная. О причинах не сообщается.

Впоследствии сообщили, что временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани.

Ранее сообщалось, что заградительные боны установили для защиты Крымского моста. По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста. Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.