Ярко-кислотный Changan UNI-K продают за 3 млн рублей в Барнауле

Такой автомобиль видно издалека. Changan UNI-K привлекает внимание ярким цветом. У него массивный перед с черно-зеленой решеткой радиатора и фарами-«щелочками» и округлый багажник.
Салон отделан черной кожей. На приборной панели установлено два сенсорных дисплея, которые и заменяют все кнопки.
У Changan UNI-K бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 226 лошадиных сил. Пробег — 132 тыс. км.
Максимальная скорость автомобиля — 200 км/ч. В смешанном режиме он потребляет 8,4 л на 100 км.
Мнения по поводу этого автомобиля у автовладельцев разнятся. Одни отмечают современный дизайн, хорошую шумоизоляцию и комфортный салон. Другие же ругают управляемость Changan UNI-K и слабую сборку.