Японский электрокар, не загрязняющий воздух, продают в Барнауле за 729 тыс. рублей

Автомобиль Nissan Leaf AT имеет пробег 95 тыс. км. Легковушка с передним приводом и правым рулем имеет мощность двигателя 109 лошадиных сил.
Темные велюровый салон очень украшает Nissan Leaf.
Магнитола у автомобиля - русифицирована. Однако, приборная панель на английском языке. "Японец" имеет диагностическую карту, которая действует до 2025 года.
Из дополнительных опций у автомобиля есть климат-контроль, электрический усилитель руля, а фары светодиодные и противотуманные.
Ранее электрокар Tesla Model Y продавали за 5,9 млн рублей в Барнауле.